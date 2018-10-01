HABER

Endonezya'daki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 10:41 | Son Güncelleme

Deprem ve ardından meydana gelen tsunami felaketinde ölenler toplu olarak defnedilmeye başlandı - Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo afet bölgesine uluslararası yardım sevkiyatı için onay verdi

PALU/ Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinde, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Afette şu ana kadar hayatını kaybeden binden fazla insan için toplu mezarlar kazılarak, defin işlemlerine başlandı.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) alınan bilgiye göre, deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 1203'e çıkarken, naaşların gömülebilmesi için toplu defin alanları hazırlandı.

Can kayıplarının fazla olduğu Merkez Sulawesi eyaletinin başkenti Palu'da, enkaz altından çıkarılan naaşların gömülebilmesi için toplu mezar hazırlandığı bildirdi.

BNPB yetkilisi Willem Rampangilei, sağlık koşulları ve dini kurallar nedeniyle naaşların ivedilikle gömülmesi gerektiğine işaret etti.

Yerel ordu komutanı Tiopan Aritonang, gün içinde sadece bir hastaneden 545 naaşın gömülmek üzere sevk edileceğini ifade ederken, defin işlemlerine hemen başlanacağını kaydetti.

Aritonang, ölenlerin yakınlarının daha sonra mezar yerlerini teşhis edebilmesi için kurbanların fotoğraflarının çekildiğini kaydetti.

Ordu sözcüsü Mohammad Thorir de kamuya ait mezarlığına komşu arazide kurulan defin alanına bin kadar naaşın gömülmesinin planladığını belirtti.

- Bazı bölgelere halen ulaşılamadı

Palu'nun kuzeyindeki deprem ve tsunamiden etkilenen Dongala, Sigi ve Parigi Mountog bölgelerine halen erişim sağlanabilmiş değil. Söz konusu bölgelerde toplam 1,2 milyon nüfus yaşarken, yetkililer bu bölgelerdeki yıkımın can kaybı sayısını arttıracağı uyarısında bulundu.

- Hükümetten uluslararası yardıma onay

Bu arada Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun uluslararası yardım kuruluşlarının afet bölgesine girişine onay verdiği bildirildi.

Endonezya Yatırım Koordinasyon Kurulu Başkanı Thomas Lembong, Twitter'da paylaştığı mesajda, devlet başkanının uluslararası yardım kabulüne onay verdiğini duyurdu.

Dongala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

PARTNERİşte dünyanın en ilginç insanları!İşte dünyanın en ilginç insanları!
Zamantı Irmağı raftingcilerin yeni gözdesiZamantı Irmağı raftingcilerin yeni gözdesi
İstanbul'da 'ufo' görüntüsü iddiası! Sirius doğruladıİstanbul'da 'ufo' görüntüsü iddiası! Sirius doğruladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya Sulawesi adası

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Şanlıurfa Valisi Suriyelilere seslendi: Misafirliğin gereğini bilin

Şanlıurfa Valisi Suriyelilere seslendi: Misafirliğin gereğini bilin

Buse Terim fotoğrafına gelen çirkin yorumlara isyan etti! Hadise'den destek geldi

Buse Terim fotoğrafına gelen çirkin yorumlara isyan etti! Hadise'den destek geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kağıthane'deki operasyona damga vuran an: Bu işi yapanın başı dik olmaz

Kağıthane'deki operasyona damga vuran an: Bu işi yapanın başı dik olmaz

İstanbul'da 'ufo' görüntüsü iddiası! Sirius doğruladı

İstanbul'da 'ufo' görüntüsü iddiası! Sirius doğruladı

Günlük burç yorumları: 1 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 1 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Ankara'da FETÖ operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Markete girdi, raflardaki ürünleri yedi, radyo çaldı

Markete girdi, raflardaki ürünleri yedi, radyo çaldı

ASELSAN'ın su altı silahı hedefe ilerliyor

ASELSAN'ın su altı silahı hedefe ilerliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.