Endonezya’daki depremde 1 kişi hayatını kaybetti

Endonezya’nın Sumatra ve Java Adası açıklarında dün meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Endonezya’nın Sumatra ve Java Adası açıklarında dün meydana gelen depremin ardından 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 6,8 büyüklüğündeki depremin başkent Jakarta’da da hissedildiği belirtildi.

Afet zararlarını azaltma ajansı yaptığı açıklamada, 1 kişinin Java Adası’nın batı kesiminde bulunan Banten bölgesinde yaşanan paniğin ortasında kalarak kalp krizinden öldüğünü ve en az 4 kişinin de yaralandığını ifade etti. Depremde 34 evin yıkıldığı, birçok binanın ise hasar gördüğü aktarıldı.

ABD Jeoloji Merkezi (USGS) ise Endonezya‘nın kuzeydoğusunda bulunan Sumatra Adası’nda meydana gelen depremin şiddetini 7 olarak açıklamıştı.

