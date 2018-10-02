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Endonezya'daki depremde bilanço ağırlaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 11:21 | Son Güncelleme

Can kaybı sayısı bin 234'e yükselirken hastanelerdeki ağır yaralı sayısı da 799 olarak tespit edildi - Deprem bölgesinde 61 bin 867 kişi geçici barınaklarda tutuluyor - Bölgeye kara yoluyla ulaştırılmaya çalışılan yardımlar yağmalanıyor - Afetten etkilenen Donggala ve Palu'da yakıt sıkıntısı çekilirken, benzini biten yardım konvoyları yolda mahsur kaldı

PALU (AA) - Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 234'e çıktı.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB), deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 234'e çıktığını açıkladı.

BNPB Sözcüsü Purwo Nugroho, hastanelerde ağır yaralı 799 kişinin bulunduğu, 61 bin 867 kişinin ise geçici barınaklarda tutulduğunu belirtti.

- Yardımlar yağmalanıyor

Öte yandan bölgeye kara yoluyla ulaştırılmaya çalışılan yardımların yağmalandığı bildirildi.

Adanın diğer bölgelerinden depremzedelere ulaştırılmak için gönderilen erzak yüklü araçların bazıları yağmalanırken, bazı yardım konvoylarının güvenliği sağlanmaya çalışılıyor.

Yardım konvoylarının güvenliğinden sorumlu Pasang Kayu Askeri Merkezi yetkilisi Rosadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün polis eskortluğunda afet bölgesine götürülen bir yardım konvoyunun yağmalandığını belirtti.

Palu'ya giriş için bölge birimlerine ulaşamadığını, iletişim hatlarında aksaklık yaşandığını vurgulayan Rosadi, "Personel sayısının yetersizliği nedeniyle şu anda bölgeye girişte güvenliği sağlayamıyoruz." dedi.

Rosadi, bölgeye giriş için yetkililerden bilgi gelmesini beklediklerini kaydetti.

Yağmaların özellikle depremin vurduğu Palu ve Donggala kentlerinde yaşandığı belirtiliyor.

Yerel Metro TV kanalı, Palu'da depremde hasar gören bir alışveriş merkezindeki yağmalama olaylarının görüntülerine yer verdi.

- Yakıt sıkıntısı yaşanıyor

Donggala ve Palu'da araçlara yakıt bulmakta sıkıntı çekildiği, civar bölgelerden gönderilen az sayıdaki yakıt tankerinin yetersiz kaldığı bildirildi.

Palu'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki yerleşim alanında benzini biten araçların yolda mahsur kaldı.

Ülkenin kuzeyindeki Swalesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Yerel kaynaklar, depremin şiddetini 7,4 olarak açıklamıştı.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Endonezya'a bu yıl Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya

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