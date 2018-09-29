Endonezya’daki depremde kayıplar olduğu açıklandı

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda dün meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami dolayısıyla 29 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, deprem ve ardından oluşan tsunaminin olumsuz etkilediği bölgede ailelerden gelen bilgilere göre 29 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
Donggala ve Palu bölgesinde 16 bin 732 kişinin 24 noktada güvenli alanlara yerleştirildiğini belirten Nugroho, battaniye, içme suyu ve gıda acil ihtiyaçların karşılanmaya çalışıldığını ve yardım çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti.
Deprem ve tsunami nedeniyle 384 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisinin bölgedeki hastanelerden alındığını söyleyen Nugroho, depremde yaralanan 540 kişinin de tedavisinin sürdüğünü aktardı.
Deprem sonrası bölgede şu ana kadar 131 artçı sarsıntı yaşandı. Depremde yıkımın yaşandığı ve tsunaminin etkilediği geniş bir alanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, Palu’daki Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanı’ndaki hava trafik kontrol merkezi çalışanının, deprem anında bir yolcu uçağının pistten ayrılmasını beklerken çatısı çöken binadan atladıktan sonra yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı.
Depremde uçuş pistinin 500 metrelik kısmının zarar görmesiyle hizmet veremeyen havalimanının da halen uçuşlara kapalı olduğu bildirildi.
Devlet Başkanı Joko Widodo, arama kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla bölgeye askeri birlik gönderilmesi talimatı verirken depreme ilişkin tüm birimlerin harekete geçmesi amacıyla bölgede acil durum ilan edilmişti.
Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Donggala ve Palu kentlerini yer yer 6 metre yüksekliğe kadar tsunami dalgaları vurdu.
Lombok Adası'nda temmuz sonunda ve ağustos ayında 6,3 ile 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.
"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.
Sırbistan'ta en üst düzey emir verildi, ordu teyakkuza geçti!
TSK kahreden haberi duyurdu: Şehit ve yaralılar var
Uçakta dehşete düşüren taciz! Uykuya daldı, gözünü açtığında olanlara inanamadı
Fırtınanın beklendiği Kuşadası'nda turistler plaja koştu
Yalova'daki ürküten görüntüye açıklama geldi
MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia
Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti
AK Parti ve MHP'den ittifak açıklaması
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum