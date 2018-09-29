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Endonezya’daki depremde kayıplar olduğu açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 18:40 | Son Güncelleme

Acil durum ilan edilen bölgede 29 kişinin kayıp olduğu belirtildi - Deprem ve tsunami nedeniyle 384 kişinin yaşamını yitirdiği bölgeden yaklaşık 17 bin kişi tahliye edildi

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda dün meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami dolayısıyla 29 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, deprem ve ardından oluşan tsunaminin olumsuz etkilediği bölgede ailelerden gelen bilgilere göre 29 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Donggala ve Palu bölgesinde 16 bin 732 kişinin 24 noktada güvenli alanlara yerleştirildiğini belirten Nugroho, battaniye, içme suyu ve gıda acil ihtiyaçların karşılanmaya çalışıldığını ve yardım çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Deprem ve tsunami nedeniyle 384 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisinin bölgedeki hastanelerden alındığını söyleyen Nugroho, depremde yaralanan 540 kişinin de tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Deprem sonrası bölgede şu ana kadar 131 artçı sarsıntı yaşandı. Depremde yıkımın yaşandığı ve tsunaminin etkilediği geniş bir alanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Palu’daki Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanı’ndaki hava trafik kontrol merkezi çalışanının, deprem anında bir yolcu uçağının pistten ayrılmasını beklerken çatısı çöken binadan atladıktan sonra yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı.

Depremde uçuş pistinin 500 metrelik kısmının zarar görmesiyle hizmet veremeyen havalimanının da halen uçuşlara kapalı olduğu bildirildi.

Devlet Başkanı Joko Widodo, arama kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla bölgeye askeri birlik gönderilmesi talimatı verirken depreme ilişkin tüm birimlerin harekete geçmesi amacıyla bölgede acil durum ilan edilmişti.

Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Donggala ve Palu kentlerini yer yer 6 metre yüksekliğe kadar tsunami dalgaları vurdu.

Lombok Adası'nda temmuz sonunda ve ağustos ayında 6,3 ile 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

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