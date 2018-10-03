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Endonezya’daki depremde morglarda yer kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 17:03 | Son Güncelleme

Endonezya’da depremin etkili olduğu Palu’da hastane morglarında yeterli yerin bulunamaması nedeniyle dışarıda bekletilen cesetler çürümeye başladı -Depremde hastaneye getirilen yüzlerce cansız beden, kimlik tespiti için bekletiliyor

PALU (AA) - Endonezya’daki depremde yaşamını yitiren ve kimlik tespiti için hastaneye getirilen cesetler, morglarda yeterli yerin olmaması nedeniyle çürümeye başladı.

Sulawesi Adası’nda şu ana kadar en çok can kaybının yaşandığı Palu’da kimlik tespiti için hastaneye getirilen cesetler için morglarda yer kalmadı.

Palau yakınlarında Paboya mezarlık alanında kazılan toplu mezara getirilen cesetlerden ağrı kokular yayılıyor.

Kepçe operatörü Abdulmuluk, "Palu’da iki toplu mezar alanı bulunuyor ancak ikinci henüz işleme geçmedi. Pazar gününden bu yana kazı işlemi yapıyoruz. Şu ana kadar 315 kişinin cesedi gömüldü.Cesetler hastanelerden araçlarla gruplar halinde getiriliyor." dedi.

Toplu mezarı 3 metre derinliğinde kazdıklarını söyleyen Abdulmuluk, 3 katman halinde defin işleminin yapıldığını ifade etti.

Cuma günü yaşanan depremin ardından bölgede bazı enkazlardan ceset kokuları gelirken, yetkililer, cesetlerin toplu olarak en hızlı şekilde gömülmesi talimatını vermişti.

- 5 gündür kayıp olan çocuklarını toplu mezarlıkta arıyorlar

Palu’da 58 yaşındaki Münevver ve 59 yaşındaki Sutrisno Mange çifti, deprem ve tsunamide kaybolan çocuklarını defin işlemlerinin yapıldığı toplu mezarlıkta arıyor.

Münevver Mange, "Deprem günü çocuğum, gelinim ve torunum motosikletle sahil kenarındaki alışveriş merkezine çocukları için ayakkabı almaya gitti. Deprem ve ardından tsunami oldu bir daha da eve gelmediler." ifadelerini kullandı.

Cesetlerini bulma umuduyla toplu mezar alana geldiğini belirten Münevver, her yeri dolaştığını ancak kıyı bölgesinde sadece kullandıkları motosikleti bulduğunu dile getirdi.

Deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 407'ye yükseldiğini ve şu ana kadar 519 cesedin defnedildiğini belirten Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, 100’ün üzerinde kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerel kaynaklar ise depremin şiddetini 7,4 olarak açıklamıştı.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

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ceset Çürüme deprem Endonezya Palu

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