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Endonezya’daki depremde ölü sayısı 30’a yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 17:01 | Son Güncelleme

Endonezya’nın Maluku eyaletinde Perşembe günü meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükseldi.Endonezya’da Perşembe günü meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde bilanço artıyor.

Endonezya’nın Maluku eyaletinde Perşembe günü meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükseldi.
Endonezya’da Perşembe günü meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde bilanço artıyor. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin 10 cansız bedene ulaşması sonucu depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 20’den 30’a yükseldiği belirtildi. Depremde en az 150 kişinin yaralandığı, 200 bin kişinin ise barınaklara yerleştirildiği öğrenildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Perşembe günü yerel saatle 08.46’da Endonezya’nın Maluku eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Eyaletin başkenti Ambon’da iki üniversite binası, iki hastane, bir köprü ve 100’den fazla evde hasar meydana gelmişti.

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