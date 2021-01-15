Endonezya’daki depremde ölü sayısı 42’ye yükseldi

Endonezya’nın Batı Sulawesi eyaletinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 42’ye yükselirken, yaralı sayısı da 820’ye ulaştı.

Endonezya’nın Batı Sulawesi eyaletinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda, 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 42’ye yükseldi. Devam eden arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından çıkarılanlarla yaralı sayısı da 820 oldu. Deprem ve ardından meydana gelen artçı sarsıntılar, toprak kaymasına yol açarken, 300’den fazla ev ve 2 otelde hasar meydana geldi. Elektrik kesintisinin de yaşandığı bölgede bir hastane ve vali ofisi de zarar gördü.

Tsunami uyarısının yapılmadığını ancak artçı sarsıntıların devam edebileceğini ifade eden yetkililer, yeni bir depremin tsunamiyi tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

