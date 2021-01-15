HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Endonezya’daki depremde ölü sayısı 42’ye yükseldi

Endonezya’daki depremde ölü sayısı 42’ye yükseldi

15.01.2021 18:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’nın Batı Sulawesi eyaletinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 42’ye yükselirken, yaralı sayısı da 820’ye ulaştı.Endonezya’nın Batı Sulawesi eyaletinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Endonezya’nın Batı Sulawesi eyaletinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 42’ye yükselirken, yaralı sayısı da 820’ye ulaştı.

Endonezya’nın Batı Sulawesi eyaletinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda, 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 42’ye yükseldi. Devam eden arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından çıkarılanlarla yaralı sayısı da 820 oldu. Deprem ve ardından meydana gelen artçı sarsıntılar, toprak kaymasına yol açarken, 300’den fazla ev ve 2 otelde hasar meydana geldi. Elektrik kesintisinin de yaşandığı bölgede bir hastane ve vali ofisi de zarar gördü.

Tsunami uyarısının yapılmadığını ancak artçı sarsıntıların devam edebileceğini ifade eden yetkililer, yeni bir depremin tsunamiyi tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Türkiye gençlik sorumlusu"na 10 yıl hapis cezasıTerör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Türkiye gençlik sorumlusu"na 10 yıl hapis cezası
Instagram hikaye indirmeInstagram hikaye indirme

En Çok Okunan Haberler

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Bir il bu doktoru arıyor! İşte son görüntüsü

Bir il bu doktoru arıyor! İşte son görüntüsü

WhatsApp'tan yeni açıklama

WhatsApp'tan yeni açıklama

Tepki yağdı! 'Mide bulandırıyorsun'

Tepki yağdı! 'Mide bulandırıyorsun'

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısına silahlı saldırı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısına silahlı saldırı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Türkiye gençlik sorumlusu"na 10 yıl hapis cezası

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Türkiye gençlik sorumlusu"na 10 yıl hapis cezası

İstanbul’da haftanın son gününde trafik yoğunluğu

İstanbul’da haftanın son gününde trafik yoğunluğu

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: Tamamen tasfiye edildi

Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: Tamamen tasfiye edildi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başladı! Kuyrukları havadan fotoğraflandı

Uygulama bugün başladı! Metrelerce kuyruk oluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.