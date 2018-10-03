HABER

Endonezya'daki depremde ölü sayısı artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 10:35 | Son Güncelleme

Depremde can kaybı bin 407'ye yükseldi

PALU (AA) - Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 407'ye çıktı.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 407'ye yükseldiğini açıkladı.

BNPB Sözcüsü Purwo Nugroho, basına yaptığı açıklamada, 519 cesedin defnedildiğini belirtti.

Deprem ve tsunami felaketinde 2 bin 549 kişinin yaralandığını ifade eden Nugroho, 100'ün üzerinde kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Yetkililer, bölgedeki 2 binden fazla okul binasının hasar gördüğünü ve eğitime devam edilebilmesi için geçici sınıflar kurulacağını bildirdi.

Nugroho, dün, 61 bin 867 kişinin geçici barınaklarda tutulduğunu belirtmişti.

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Yerel kaynaklar, depremin şiddetini 7,4 olarak açıklamıştı.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

PARTNERSakın bu isimleri Google'da aramayın!Sakın bu isimleri Google'da aramayın!
TEM'de hareketli anlar! Polis aracı koşarak yakaladıTEM'de hareketli anlar! Polis aracı koşarak yakaladı
Yolunu şaşıran sincap 5 katlı apartmana tırmandıYolunu şaşıran sincap 5 katlı apartmana tırmandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya Sulawesi Adas tsunami

En Çok Okunan Haberler

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası büyüyor!

Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası büyüyor!

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Yılmaz Vural: Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse ben hazırım

Yılmaz Vural: Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse ben hazırım

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de pitbull dehşeti! Kanlar içinde kaldı

İzmir'de pitbull dehşeti! Kanlar içinde kaldı

TEM'de hareketli anlar! Polis aracı koşarak yakaladı

TEM'de hareketli anlar! Polis aracı koşarak yakaladı

Sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili yeni gelişme! Meclis'e geliyor

Sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili yeni gelişme! Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

İnşaat ustasından çocuğa iğrenç taciz!

İnşaat ustasından çocuğa iğrenç taciz!

Rahip Brunson'ın avukatı AYM’ye başvurdu!

Rahip Brunson'ın avukatı AYM’ye başvurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.