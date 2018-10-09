Endonezya'daki depremde ölü sayısı artıyor

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunamide yaşamını yitirenlerin sayısı 2002'ye yükseldi.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, bölgedeki askeri yetkililer 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısının 2002'ye ulaştığını açıkladı.

Yetkililer, depremde hayatını kaybedenlerden bin 68'inin 3 farklı alandaki toplu mezarlara defnedildiğini, 934'ünün de aile yakınları tarafından toprağa verildiğini belirtti.

Bölgedeki yaralı sayısının ise 4 bin 84 olduğunu aktaran yetkililer, depremin etkili olduğu Palu, Donggala ve Siri bölgelerinde 67 bin 310 binanın zarar gördüğünü kaydetti.

Ölü sayısının daha da artmasından kortuklarını belirten Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, afet bölgesinde 5 binden fazla kişinin kayıp olduğu endişesini dile getirmişti.

Öte yandan Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumunca (BMKG) Palu'nun 5 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.