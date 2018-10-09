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Endonezya'daki depremde ölü sayısı artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 10:33 | Son Güncelleme

Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunamide can kaybı 2002'ye çıktı

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunamide yaşamını yitirenlerin sayısı 2002'ye yükseldi.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, bölgedeki askeri yetkililer 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısının 2002'ye ulaştığını açıkladı.

Yetkililer, depremde hayatını kaybedenlerden bin 68'inin 3 farklı alandaki toplu mezarlara defnedildiğini, 934'ünün de aile yakınları tarafından toprağa verildiğini belirtti.

Bölgedeki yaralı sayısının ise 4 bin 84 olduğunu aktaran yetkililer, depremin etkili olduğu Palu, Donggala ve Siri bölgelerinde 67 bin 310 binanın zarar gördüğünü kaydetti.

Ölü sayısının daha da artmasından kortuklarını belirten Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, afet bölgesinde 5 binden fazla kişinin kayıp olduğu endişesini dile getirmişti.

Öte yandan Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumunca (BMKG) Palu'nun 5 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Depremin ardından can kayıpları olduğu ve bölgenin hasar gördüğüne ilişkin sosyal medyada yayılan görüntülere itibar edilmemesi çağrısı yapan Nugroho, bu görüntülerin ilk depreme ait olduğunu vurguladı.

Yetkililerin bölgeye yardım ulaştırma ve dağıtım çalışmaları sürerken, kırsal alanlarda yaşayanlar halen içme suyu ve gıda gibi temel ihtiyaçların temininde zorluk yaşıyor.

Depremin ardından bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarının da perşembe günü sonlanması bekleniyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 28 Eylül'de Endonezya'nın kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

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can kaybı donggala Endonezya Palu Sulawesi

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