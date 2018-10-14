Endonezya'daki depremde ölü sayısı artıyor

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Sulawesi Adası’ndaki deprem ve tsunamide yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 91'e yükseldi.

Orta Sulawesi eyaleti yetkilileri, 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 91’e çıktığını açıkladı.

Depremin ardından düne kadar bölgede 534 artçı sarsıntı yaşandığı bilgisini paylaşan yetkililer, afet sonrası yerinden olan yaklaşık 80 bin kişi için çadır, yemek ve su gibi temel ihtiyaçlar konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Resmi arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiği bölgede, yetkililer izniyle gönüllüler ve kayıp yakınlarının arama çalışmaları devam ediyor. Bölge için ilan edilen acil durum 26 Ekim'e kadar uzatılmıştı.

\

- Dünya Bankası’ndan deprem bölgelerine destek

Öte yandan, Bali'de düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) - Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında, Dünya Bankasınca yapılan basın açıklamasında, depremin vurduğu Sulawesi ve Lombok'un yeniden yapılanmasını destekleme amacıyla hükümete 1 milyar dolara kadar kaynak sağlamasının planlandığı kaydedildi.