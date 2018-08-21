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Endonezya'daki depremler 483 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 00:11 | Son Güncelleme

Lombok adasındaki depremler nedeniyle 483 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın Lombok Adası'nda meydana gelen depremlerde 483 kişi hayatını kaybetti.

Sosyal İşler ve Güvenlik Bakanlığı yetkilisi Harry Hikmet, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Lombok Adası'nda iki haftada meydana gelen depremlerde toplam 483 kişinin öldüğünü açıkladı.

Açıklamada, 5 Ağustos tarihinde adada meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 471'e yükseldiği, dünkü 6,3 ve 6,9 büyüklüğündeki depremlerde ise 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lombok Adası'nda, 15 günde 800'den fazla artçı deprem deprem kaydedildi.

İki hafta önceki depremde ölenlerin sayısı en son 460 olarak duyurulmuştu.

Bölgede, depremler nedeniyle 2 bin kadar binanın hasar gördüğü bildirilmişti.

Enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları halen devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya Lombok Adası

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