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Endonezya'daki depremler 555 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 18:05 | Son Güncelleme

Lombok Adası'ndaki depremlerde 555 kişi öldü

Endonezya'nın Lombok Adası'nda meydana gelen depremlerde ölenlerin sayısı 555'e yükseldi.

Afet Acil Durum Yönetimi (PDB), ülkenin doğusundaki Lombok Adası'ndaki depremlerde ölenlerin sayısının 555'e ulaştığını açıkladı.

Depremlerde 7 binden fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Sarsıntılar nedeniyle yaklaşık 75 bin ev hasar gördü, 431 bin 436 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Adada 5 Ağustos'ta 7 büyüklüğündeki depremin ardından, iki gün önce 6,3 ve 6,9 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti.

Lombok Adası'nda 18 günde binden fazla artçı deprem kaydedildi.

Enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları halen devam ederken ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya Lombok Adası

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