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Endonezya'daki depremler 563 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 17:11 | Son Güncelleme

Lombok Adası'ndaki depremlerde 563 kişi öldü

Endonezya'nın Lombok Adası'nda meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 563'e yükseldi.

Sosyal İşler ve Güvenlik Bakanlığı yetkilisi Harry Hikmet, ülkenin doğusundaki Lombok Adası'ndaki depremlerde ölenlerin sayısının 563'e ulaştığını açıkladı.

Depremlerde 7 binden fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Sarsıntılar nedeniyle yaklaşık 75 bin ev hasar gördü, 431 bin 436 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Adada 5 Ağustos'ta 7 büyüklüğündeki depremin ardından, geçen hafta 6,3 ve 6,9 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti.

Lombok Adası'nda 20 günde binden fazla artçı deprem kaydedildi.

Enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları halen devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya deprem Lombok Adası

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