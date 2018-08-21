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Endonezya'daki depremlerde 506 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 19:45 | Son Güncelleme

Endonezya'daki depremlerde 506 kişi öldü

Endonezya'nın Lombok Adası'nda meydana gelen depremlerde 506 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, ülkenin doğusundaki Lombok Adası'nda iki haftada meydana gelen depremlerde 506 kişinin öldüğünü açıkladı.

Depremlerde yaklaşık 75 bin evin hasar gördüğünü belirten Nugroho, 431 bin 436 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Adada 5 Ağustos'ta 7 büyüklüğündeki depremden sonra iki gün önce 6,3 ve 6,9 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Lombok Adası'nda 15 günde 800'den fazla artçı deprem kaydedildi.

Enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları halen devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya Lombok Adası

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