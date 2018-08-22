Endonezya'daki depremlerde 515 kişi öldü

Endonezya'nın Lombok Adası'nda meydana gelen depremlerde ölenlerin sayısı 515 oldu.
Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, ülkenin doğusundaki Lombok Adası'ndaki depremlerde ölenlerin sayısının 515'e ulaştığını açıkladı.
Depremlerde yaklaşık 75 bin ev hasar görürken, 431 bin 436 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Adada 5 Ağustos'ta 7 büyüklüğündeki depremden sonra iki gün önce 6,3 ve 6,9 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.
Lombok Adası'nda 17 günde 800'den fazla artçı deprem kaydedildi.
Enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları halen devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum
Trump'dan flaş karar! Avrupa Birliği'ne de ek vergi koyuyor
Mustafa Sarıgül'den dikkan çeken 'Melih Gökçek' açıklaması
ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!
Tuvalet görevlisi üstüne çamaşır suyu döktü!
Garajdan çıkanlara inanamadı!
Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı
'Abdullah Gül haindir' tartışmasına Saadet Partisi de katıldı!
Anaokulu öğretmenini 'çok çekicisin' deyip işten attılar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum