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Endonezya'daki depremlerde 515 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 14:10 | Son Güncelleme

Lombok Adası'ndaki depremlerde ölenlerin sayısı 515'e ulaştı

Endonezya'nın Lombok Adası'nda meydana gelen depremlerde ölenlerin sayısı 515 oldu.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, ülkenin doğusundaki Lombok Adası'ndaki depremlerde ölenlerin sayısının 515'e ulaştığını açıkladı.

Depremlerde yaklaşık 75 bin ev hasar görürken, 431 bin 436 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Adada 5 Ağustos'ta 7 büyüklüğündeki depremden sonra iki gün önce 6,3 ve 6,9 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Lombok Adası'nda 17 günde 800'den fazla artçı deprem kaydedildi.

Enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları halen devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya deprem Lombok Adası

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