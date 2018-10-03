Endonezya’daki depremzedeler kıyıları terk etti

PALU (AA) - Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen depremin vurduğu sahil şeridinden kaçanlar, yüksek noktalara kurdukları çadırlarda yaşamaya başladı.

Adanın kuzey bölgesinde meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami nedeniyle Orta Sulawesi eyaletine bağlı Palu ve Donggala’yı birbirine bağlayan sahil şeridinde yerleşim yerlerinin çoğu tahrip oldu.

Evleri zarar gören halk, kıyı bölgelerini terk ederek yüksek noktalarda kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor. Çadırı olmayanlar ise araziye serdikleri halı ve muşambalar üzerinde kalıyor. Öte yandan, bölge halkı gündüz saatlerinde yoldan geçen araçlardan içme suyu, gıda ve maddi yardım talep ediyor.

Palu Körfezi’nde Donggala’dan Palu’ya kadar uzanan kıyı bölgesinde evlerin yanı sıra alıveriş merkezleri, camiler ve kamu binaları da yıkılırken, tsunamiden dolayı bazı tekne ve gemiler yerleşim alanına kadar sürüklendi.

- ‘’Depremden 5 dakika sonra tsunami vurdu’’

Depremin ardından Palu’daki sahil şeridini vuran tsunamiden sağ kurtulan Herry, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Depremden 5 dakika sonra tsunami vurdu. Ailemle tsunamiden sağ kurtulmayı başardık. Yaşadığımız alanda tsunamiden dolayı su 1 kilometre içeriye kadar girdi. Bu bölgede yaklaşık 200 kişi öldü. Şu an tepelik alanda kurduğumuz çadırda yaşıyoruz." dedi.