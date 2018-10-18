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Endonezya'daki depremzedeler yararına mantı açtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 16:43 | Son Güncelleme

DÜ öğrencileri, yaptıkları mantının kampüs içerisinde satışından elde edecekleri geliri Endonezya'daki depremzedelere ulaştıracak

Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencileri, yaptıkları mantının kampüs içerisinde satışından elde edecekleri geliri Endonezya'daki depremzedelere gönderecek.

DÜ İnsan Hak ve Hürriyetleri Topluluğu üyeleri, Endonezya'daki depremzedeler yararına hazırladıkları mantıyı, DÜ Konuralp Kampüsü'nde satışa sundu.

Mantı satışından elde edilecek gelir, depremzedelere gönderilecek.

DÜ İnsan Hak ve Hürriyetleri Topluluğu Başkanı Abdurrahman Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Endonezya'da yaşanan afete sessiz kalamayacaklarını söyledi.

Tüm Türkiye'den Endonezya'ya yardım gittiğini, kendilerinin de taşın altına ellerini koymak istediklerini belirten Demir, "Geçtiğimiz günlerde Endonezya'da yaşanan doğal afette zarar gören ihtiyaç sahiplerine el uzatmak için mantı satışı yapıyoruz. Üniversite öğrencileri olarak buradan elde edilen geliri Endonezya’ya göndereceğiz. Endonezya'daki bu felakete sessiz kalamadık, çorbada tuzumuz olsun istedik." diye konuştu.

Demir, üniversite öğrencileriyle yardıma muhtaç insanlar arasında köprü olduklarına işaret ederek, "Topluluk olarak 4 yıldır mazlumlar için çalışıyoruz. Dünyanın neresinde bir afet yaşanırsa oradaki mazlum insanlar için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Demir, mantı satışından elde edilen gelirin, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca bölge insanlarına ulaştırılacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Düzce Üniversitesi Endonezya yardım

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