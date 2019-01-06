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Endonezya'daki heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 13:22 | Son Güncelleme

Ölü sayısı 31'e çıktı

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Sukabumi şehrinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölü sayısı 31'e yükseldi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, 31 Aralık 2018'de meydana gelen heyelanda 30 evin göçük altında kaldığı Sirnaresmi köyünde devam eden arama çalışmalarında ölü sayısının 31'e çıktığını, iki kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı.

Nugroho, heyelanda yaralanan üç kişiden ikisinin hastaneden taburcu edildiğini, durumu ağır olan diğer kişinin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
can kaybı Endonezya heyelan Sukabumi

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