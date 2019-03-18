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Endonezya’daki heyelanda 3 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 13:57 | Son Güncelleme

Endonezya’nın doğusundaki Lombok Adası’nda 5.8 büyüklüğündeki depremin neden olduğu heyelan nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 200 kişinin yaralandığı açıklandı.Endonezya’nın doğusundaki Lombok Adası’nda 5.8 büyüklüğündeki depremin neden olduğu heyelan nedeniyle Malezyalı 2 turistin aralarında bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 200 kişinin yaralandığı açıklandı.

Endonezya’nın doğusundaki Lombok Adası’nda 5.8 büyüklüğündeki depremin neden olduğu heyelan nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 200 kişinin yaralandığı açıklandı.
Endonezya’nın doğusundaki Lombok Adası’nda 5.8 büyüklüğündeki depremin neden olduğu heyelan nedeniyle Malezyalı 2 turistin aralarında bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 200 kişinin yaralandığı açıklandı. Dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem çoğunluğu Malezyalı 38 turistin bulunduğu noktada büyük hasara yol açmıştı. Depremin ardından meydana gelen heyelan 2 Malezyalı turistin ve 1 Endonezyalının hayatını kaybetmesine yol açtı. Kemiklerinde kırıklar meydana gelen çoğu kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü açıklandı.
Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaklaşık 200 kişinin yaralandığını, 526 evin tahrip olduğunu aktardı. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), adanın Doğu Lombok bölgesinde, iki dakika arayla 5.8 ve 5.2 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldiğini bildirmişti.

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