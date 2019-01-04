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Endonezya'daki heyelanda can kayıpları artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 06:39 | Son Güncelleme

Batı Cava eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e yükseldi - Sukabumi bölgesinde kaybolan 15 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde yer alan Sukabumi'de şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölü sayısı 18'e çıktı.

Kompas gazetesinin haberine göre, 31 Aralık 2018'de Sukabumi bölgesine bağlı Sirnaresmi köyünde 30 evin göçük altında kaldığı heyelanda can kayıpları artıyor.

Ölü sayısının 18'e yükseldiği bölgede kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Yetkililer, arama çalışmaların pazar günü sonlandırılmasının planlandığını açıkladı.

Bölgedeki yerleşim alanında 100 kişinin heyelandan olumsuz etkilendiği, 3 kişinin yaralı olduğu ve 64 kişinin güvenli bölgeye tahliye edildiği bildirildi.

Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
can kaybı Endonezya heyelan Sukabumi

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