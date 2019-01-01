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Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı 15'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 16:12 | Son Güncelleme

Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı 15'e yükseldi

CAKARTA (AA) - Endonezya'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölü sayısının 15'e çıktığı bildirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, Batı Cava eyaletindeki Sukabumi bölgesine bağlı Sirnaresmi köyünde 30 evin göçük altında kaldığı toprak kaymasında ölü sayısı 15’e yükseldi.

Bölgede halen 20 kişinin göçük altında olduğu belirtiliyor. Teknik ekipman eksikliği ve kötü hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Öte yandan, bölge yetkilileri, 101 kişinin yaşadığı 30 evin göçük altında kaldığını belirterek, 3 kişinin yaralı olduğu ve 63 kişinin güvenli bölgeye tahliye edildiğini bildirdi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho ise heyelandan 107 kişinin olumsuz etkilendiğini ve 41 kişinin kayıp olduğunu belirtmişti.

Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
can kaybı Endonezya heyelan Sukabumi

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