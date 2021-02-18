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Endonezya’daki heyelanda ölü sayısı 18’e yükseldi

18.02.2021 17:10 | Son Güncelleme:
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Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelanda ölü sayısı 18’e yükseldi.Endonezya’nın Doğu Cava eyaletine bağlı Nganjuk bölgesindeki Ngetos köyünde hafta sonu şiddetli yağışların ardından toprak kayması meydana gelmişti.

Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelanda ölü sayısı 18’e yükseldi.
Endonezya’nın Doğu Cava eyaletine bağlı Nganjuk bölgesindeki Ngetos köyünde hafta sonu şiddetli yağışların ardından toprak kayması meydana gelmişti. Heyelanın ardından 2 kişi sağ olarak kurtarılırken, kayıp kişilerin bulunabilmesi için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Doğu Cava Arama ve Kurtarma (SAR) Birimi Başkanı Hari Adi Purnomo yaptığı açıklamada, "Bugün 5 kişinin daha cansız bedenine ulaştık" ifadelerini kullandı. Purnomo, heyelan nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 18’e yükseldiğini belirterek, halen kayıp durumda olan 1 kişinin daha bulunabilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.
Pazar günü yaşanan felaketten 180’den fazla köylü etkilenirken, yaklaşık 100 kişi evlerini terk etti ve geçici barınaklara yerleşmek zorunda kaldı.

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