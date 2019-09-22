Endonezya'daki orman yangınları

CAKARTA (AA) - Endonezya'da Sumatra ve Borneo Adası'nda temmuzdan bu yana devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için özel ekip kurulması istendi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Bambang Soesatyo, yangınların kısa sürede söndürülmesi amacıyla Endonezya Orman Bakanlığına her eyalette özel ekip kurması çağrısında bulundu.

Oluşturulacak ekibin, Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu ile koordineli çalışmasının önemine işaret eden Soesatyo, Bakanlığın, yangınların yoğun olduğu öncelikli alanları harita üzerinde belirlemesi gerektiğini vurguladı.

Orman yangınlarına ilişkin yürütülen soruşturmada ise yangınları başlattıkları suçlamasıyla gözaltı sayısı 250'ye ulaşırken yangınlardan sorumlu olduğu belirtilen 52 şirketin ise faaliyeti durduruldu.

- Yoğun dumandan sağlık sorunları yaşanıyor

Sumatra ve Borneo Adası'ndaki 6 eyalette yangınların oluşturduğu yoğun duman nedeniyle solunum yolu rahatsızlıkları, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi şikayetler artarken hava kirliliğine karşı halka maske takılması ve uzun süreli açık hava aktivitelerinden kaçınılması uyarısı yapılıyor.