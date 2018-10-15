Endonezya'daki Sangeang Api Yanardağı faaliyete geçti

Endonezya'nın güneyindeki Sangeang Api Yanardağı'nın bu sabah yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Sumbawa adasında bulunan Sangeang Api Yanardağı kül püskürtmeye başladı.
Yanardağdan püsküren küllerin yüksekliğinin 2,2 kilometreye ulaştığı kaydedildi.
Yetkililer, yanardağdaki aktivitelerin incelendiğini, alarm seviyesinin 2 olduğunu duyurdu.
Adanın en aktif yanardağlarından biri olan Sangeang Api en son 2014 yılında faaliyete geçerek, 3 bin kilometrelik mesafeye kül saçması üzerine bölgede çok sayıda kişi evlerinden tahliye edilmişti.
Hükümet, yanardağın çevreye yaydığı küllerin tehlike oluşturması ve bölgede tsunami ihtimaline karşı evlerini boşaltan binlerce kişinin barınması için geçici çadırlar kurdurmuştu.
Volkanik küllerin Avustralya’ya ulaşması üzerine, Darwin Uluslararası Havaalanı'ndaki uçak seferleri de iptal edilmişti.
Şanlıurfa'da kan donduran olay! İntihar etti, bıraktığı not polisi harekete geçirdi
Tekirdağ'da vahşet! İplerle ağaca bağlayıp köpeğe tecavüz ettiler
Demirören Medya Grubu’nda tenkisat depremi! Kimlerle yollar ayrıldı?
ABD bu sözleri konuşuyor: Devirmemiz lazım!
Cemal Kaşıkçı olayında düğüm çözülüyor! Türk ve Suudi ekipler içeri girdi
Hawking öldükten sonra da uyardı: Zenginler insanüstü ırk yaratacak, insanlık yok olacak
En çok arızalanan telefonlar ortaya çıktı! Bilmiyorsanız dikkat...
Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor
Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)
Kırmızı ışıkta karşıya geçmek mi? Bu haberi okuduktan sonra bir daha düşünün
Okuyucu Yorumları 0 yorum