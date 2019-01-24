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Endonezya'daki sel ve heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 05:54 | Son Güncelleme

Ölü sayısı 26'ya yükseldi

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde meydana gelen sel ve heyelanda 26 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya haber ajansı Antara'nın haberine göre, Güney Sulawesi Afet Yönetim Ajansı (BPBD), eyaletin Gowa, Jeneponto ve Maros bölgelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayısı 26'ya yükseldiğini bildirdi.

Bölgede 24 kişinin de kayıp olduğunu belirten BPBD yetkilileri, sel ve heyelanlardan olumsuz etkilenen 3 bin 321 kişinin güvenli bölgeye tahliye edildiğini duyurdu.

Sel ve heyelanların etkili olduğu bölgelerde, kayıpları arama ve afetzedelere yardım ulaştırma çalışmaları devam ediyor.

Tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla sel ve heyelanlar meydana geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
can kaybı Endonezya Sel ve heyelan Sulawesi

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