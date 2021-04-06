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Endonezya’daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 117’ye yükseldi

06.04.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 117’ye yükseldiğini açıkladı.Endonezya’da etkili olan Seroja kasırgasının Doğu Nusa Tenggara eyaletinde neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda bilanço artıyor.

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Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 117’ye yükseldiğini açıkladı.
Endonezya’da etkili olan Seroja kasırgasının Doğu Nusa Tenggara eyaletinde neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda bilanço artıyor. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, sel ve heyelanlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 117’ye yükseldiği, 76 kişinin ise hala kayıp olduğunu belirtildi.
BNPB Başkanı Doni Monardo yaptığı açıklamada, Doğu Flores’te 60, Lembata’da 28, Alor’da 21, Malaka’da 3, Ende’de 1, Sabu Raijua’da 2, Kupang ’da 1 ve Kupang şehrinde ise 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
BNPB, sel ve heyelanlarda 146 kişinin yaralandığını, 8 bin 424 kişinin ise yerinden olduğunu aktardı. Afetlerde 45 kamu tesisinin zarar gördüğünü belirten BNBP, 343 evin ağır, 133’ünün orta ve 110’unun hafif hasar gördüğünü açıkladı.

Seroja’nın rüzgar hızı saatte 130 kilometreye çıkacak
Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Seroja’nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin güneyindeki Savu Denizi’ni vurmasının ardından şiddetli yağışlar, kuvvetli rüzgarlar ve 6 metreye kadar dalgaların meydana geldiğini belirtti. Ajans, Seroja’nın rüzgar hızının bugün saatte 110 kilometreye, yarın ise saatte 130 kilometreye çıkacağını bildirdi. Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı Başkanı Dwikorita Karnawati ise yaptığı açıklamada, "Rüzgar hızı gerçekten artıyor, ancak Endonezya üzerindeki etki gittikçe zayıflıyor" dedi.

Doğu Timor’da 27 can kaybı
Doğu Timor’da şiddetli yağış ve rüzgarların yol açtığı sel, heyelan ve ağaçların devrilmesi sonucu 27 kişi hayatını kaybetti. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, ülkede en az 7 bin kişinin evsiz kaldığı belirtildi. Ülkedeki sellerden hayvanlar da etkilenirken, onlarca büyükbaş hayvan telef oldu.

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