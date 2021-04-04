Endonezya’daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 41’e yükseldi

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Raditya Jati yaptığı açıklamada, Endonezya’nın Flores Adası’nda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar sonucu 41 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Endonezya’nın Flores Adası’nda etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda can kaybı yükseldi. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Raditya Jati yaptığı açıklamada, sel ve heyelanlar sonucu 41 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Jati, sel ve heyelanlardan Flores Adası’nın doğusundaki Lamanele köyündeki en az 49 ailenin etkilendiğini ifade ederek, "Lamanele köyünde düzinelerce ev çamura gömüldü, birçok ev selden etkilendi” dedi. Flores’in doğusundaki Adonara Adası’nda sel nedeni ile bir köprünün çöktüğünü belirten Jati, arama kurtarma çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydetti.

Doğu Timor’da 8 can kaybı

Doğu Timor Başbakan Yardımcısı José Reis yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlar ve seller nedeni ile birçok can kaybı yaşandığını belirterek, "Çöken yollar, devrilen ağaçlar bazı bölgelere erişimi zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı. Reis ayrıca, sel ve heyelanları Doğu Timor’da 40 yılın en kötü felaketi olarak nitelendirdi.