HABER

Endonezya'daki sel ve heyelanda ölü sayısı 104'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 07:51 | Son Güncelleme

Endonezya'daki sel ve heyelanda ölü sayısı 104'e yükseldi

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde meydana gelen sel ve heyelanlarda, ölü sayısının 104'e çıktığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, bölgedeki askeri yetkililer, eyaletin başkenti Jayapura'da cumartesi günü etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin 104’e yükseldiğini açıkladı.

Ailelerin kayıp bildirimlerine göre, 206 kişinin kayıp olduğunu belirten yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Yetkililer ayrıca, afetten olumsuz etkilenen 8 bin 773 kişinin, 18 farklı noktada kamu binaları gibi çeşitli güvenli alanlara yerleştirildiğini kaydetti.

Muson yağmurlarının etkisinde olan, tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler
Pendik'te otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölüPendik'te otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
Korkunç son! Yakınları sinir krizi geçirdiKorkunç son! Yakınları sinir krizi geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
can kaybı Endonezya jayapura Papua Sel ve heyelan şiddetli yağış

En Çok Okunan Haberler

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Sokağa çıkaramaz hale getirirler

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Sokağa çıkaramaz hale getirirler

Varlığı dahi ispatlanamıyordu! 2469 yıl sonra bulundu

Varlığı dahi ispatlanamıyordu! 2469 yıl sonra bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'GAP'ın başkenti' tarım müzesine kavuştu

'GAP'ın başkenti' tarım müzesine kavuştu

Korkunç son! Yakınları sinir krizi geçirdi

Korkunç son! Yakınları sinir krizi geçirdi

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Beşiktaş'ta emekli astsubayın esrarengiz ölümü! Binadan gelen ağır koku polisi harekete geçirdi

Esrarengiz ölüm! Komşuları emekli astsubayı bu halde buldu...

Nevruz Bayramı kutlanıyor

Nevruz Bayramı kutlanıyor

Annesinin aracıyla polislerden kaçarken takla attı: Yaralılar var!

Başkent'te feci kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.