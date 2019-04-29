HABER

Endonezya'daki sel ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 10:40 | Son Güncelleme

Şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın batısında şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 31'e çıktı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle son birkaç günde Bengkulu kentinde 29, başkent Cakarta'da da 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afet nedeniyle 13 kişinin kaybolduğu Bengkulu'da 12 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, Cakarta'da ise 2 binden fazla kişinin yerinden olduğu ifade edildi.

Arama kurtarma çalışmalarına binlerce kişinin katıldığı ancak yardım faaliyetlerinin, elektrik kesintisi, kapanan yollar ve afetten etkilenen çeşitli bölgeler arasındaki uzun mesafeler nedeniyle sekteye uğradığı kaydedildi.

Bengkulu'daki ölümlerin çoğuna bir toprak kaymasının neden olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ajanstan dün yapılan açıklamada, bölgedeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle 184 evin ve 4 okulun yıkıldığı, çok sayıda yol ve köprünün de zarar gördüğü kaydedilmişti.

Papua eyaletinde martta meydana gelen selde 100'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Muson yağmurlarının etkisinde olan, tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Bu kedi hayrete düşürüyor! Sahibinin yaptığının aynısını yapıyorBu kedi hayrete düşürüyor! Sahibinin yaptığının aynısını yapıyor
Vaşak’ın dağ keçisi sürüsüne saldırı anı kameraya yansıdıVaşak’ın dağ keçisi sürüsüne saldırı anı kameraya yansıdı
1 Mayıs'ta hangi kurumlar tatil?1 Mayıs'ta hangi kurumlar tatil?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Endonezya sel toprak kayması

En Çok Okunan Haberler

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

ABD bu iddiayı konuşuyor: Yeni bir savaşa yol açabilir!

ABD bu iddiayı konuşuyor: Yeni bir savaşa yol açabilir!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 Mayıs resmî tatil mi? 1 Mayıs'ta hangi kurumlar tatil? Okullar tatil olacak mı?

1 Mayıs'ta hangi kurumlar tatil?

Doğaseverler işbaşında! Keşif yürüyüşünde saklı cennet buldular

Doğaseverler işbaşında! Öyle bir yer keşfettiler ki...

Günlük burç yorumları 29 Nisan Pazartesi - Yeni haftada hem retro hem Yeni Ay var!

Ay, Balık burcuna giriyor!

Melen Çayı'na ziyaretçi akını

Sıcaktan bunalan oraya koştu!

İzmir'de terör örgütlerine operasyon: 7 gözaltı

İzmir'de terör örgütlerine operasyon: 7 gözaltı

Kuşadası'na yaz erken geldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.