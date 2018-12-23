Endonezya'daki tsunami

CAKARTA (AA) - Endonezya'da, Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide ölü sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'ndaki tsunamide, ölü sayısının 62'ye yükseldiğini açıkladı.

584 yaralı ve 20 kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaşan Nugroho, Pandenglang bölgesindeki Banten'in, tsunamiden en çok etkilenen yer olduğunu belirtirken, bölge genelinde 430 ev ve 9 otelin yanı sıra 10 teknenin zarar gördüğü bilgisine ulaştıklarını kaydetti.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ise halka, boğaz etrafındaki kıyı şeridinde faaliyette bulunulmaması uyarısı yaptı.

BMKG ayrıca, bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda dün gece meydana gelen volkanik patlama sonrası su altında oluşan toprak kaymasının tsunamiye neden olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

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- Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor

Tsunaminin etkilendiği bölgelerde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sahil şeridindeki birçok turistik alanın tsunamiden olumsuz etkilenmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.