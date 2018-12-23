HABER

Endonezya'daki tsunami

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 07:57 | Son Güncelleme

Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide ölü sayısı 62'ye yükseldi

CAKARTA (AA) - Endonezya'da, Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide ölü sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'ndaki tsunamide, ölü sayısının 62'ye yükseldiğini açıkladı.

584 yaralı ve 20 kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaşan Nugroho, Pandenglang bölgesindeki Banten'in, tsunamiden en çok etkilenen yer olduğunu belirtirken, bölge genelinde 430 ev ve 9 otelin yanı sıra 10 teknenin zarar gördüğü bilgisine ulaştıklarını kaydetti.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ise halka, boğaz etrafındaki kıyı şeridinde faaliyette bulunulmaması uyarısı yaptı.

BMKG ayrıca, bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda dün gece meydana gelen volkanik patlama sonrası su altında oluşan toprak kaymasının tsunamiye neden olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.
\

- Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor

Tsunaminin etkilendiği bölgelerde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sahil şeridindeki birçok turistik alanın tsunamiden olumsuz etkilenmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Anak Krakatau Yanardağı'ndaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında, bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.

28 Eylül'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide, 2 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, 1500'e yakın kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te, 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!
Ümraniye’de genç kızın acı ölümüÜmraniye’de genç kızın acı ölümü
Bahçelievler D-100 Karayolu'nda motosiklet kazası: 1 yaralıBahçelievler D-100 Karayolu'nda motosiklet kazası: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anak Krakatau can kaybı Endonezya sunda boğazı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Üniversite bu sözler karıştırdı: Aleviler bu kafayla daha çok bedel öder!

Üniversite bu sözler karıştırdı: Aleviler bu kafayla daha çok bedel öder!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Su seviyesi bir türlü yükselmeyince ortaya çıktı

Su seviyesi bir türlü yükselmeyince ortaya çıktı

Günlük burç yorumları: 23 Aralık Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

İrem Su'dan günün burç yorumları

İstanbul'da gece kulübünde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul'da silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Otoyol magandası faciaya sebep oldu: Çok sayıda yaralı var!

Otoyol magandası faciaya sebep oldu: Çok sayıda yaralı var!

Sınıra dev sevkiyat! Konvoylar halinde geçtiler!

Sınıra dev sevkiyat! Konvoylar halinde geçtiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.