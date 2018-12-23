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Endonezya'daki tsunami

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 14:08 | Son Güncelleme

Ölü sayısı 222'ye çıktı

CAKARTA (AA) - Endonezya'da Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide ölü sayısının 222'ye yükseldiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide yaşamını yitirenlerin sayısının 222'ye çıktığını, yaralı sayısının 843 olduğunu açıkladı.

Bölgede 28 kişinin kayıp olduğunu aktaran Nugroho, bölge genelinde 556 ev, 9 otel ile 350 bot ve teknenin zarar gördüğünü ifade etti.

Şu ana kadar tsunamiden etkilenen yabancı uyruklu kişinin bulunmadığı bilgisini paylaşan Nugoroh, Pandeglang, Serang, Lampung ve Tanggamus'un tsunamiden en çok etkilenen bölgeler olduğunu kaydetti.

Tahliye ve arama kurtarma çalışmaları devam ederken henüz ulaşılamayan bölgelerin bulunması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yetkililer, bölgede bulunan Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin tsunamiye neden olduğunu açıklamıştı.

Anak Krakatau Yanardağı'ndaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında, bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.

Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide, 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, bin 500'e yakın kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te, 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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