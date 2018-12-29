Endonezya'daki tsunami

CAKARTA (AA) - Endonezya'da tsunamiye neden olan Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nın çevresindeki adalara tsunami alarmı için erken uyarı sistemi yerleştirildi.

Metro TV kanalının haberine göre, Sumatra ve Cava arasındaki Sunda Boğazı'nda volkanik patlamalar sonrasında kopan büyük kütlenin tsunamiye neden olduğu Anak Krakatau Yanardağı'nın etrafındaki üç adaya tsunami erken sistemi kuruldu.

Bölgede yüksek dalgalar oluştuğunda erken uyarı sisteminin alarm durumuna geçeceği belirtilen haberde, uyarı sirenlerinin çalmasıyla acil müdahale ve halkı güvenli bölgeye tahliye çalışmasıyla can kayıplarının en aza indirilmesinin amaçlandığı duyuruldu.

Öte yandan, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho da yaptığı açıklamada, bölgeden edindikleri son bilgilere göre, tsunamide ölü sayısının 426, kayıp kişi sayısının 23 ve yaralı sayısının 7 bin 202 olduğunu aktardı.

Ölü sayısının daha önce 430 olarak açıklandığını hatırlatan Nugroho, bazı isimlerin mükerrer yazılmasından kaynaklı hataların düzeltilerek bu listenin güncellendiği bilgisini paylaştı.