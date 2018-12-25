HABER

Endonezya'daki tsunamide ölü sayısı 429'a çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 10:34 | Son Güncelleme

Endonezya'daki tsunamide ölü sayısı 429'a çıktı

SUMUR (AA) - Endonezya'da Sunda Boğazı'nda 22 Aralık'ta meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının 429'a yükseldiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Sumatra ve Cava adaları arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide yaşamını yitirenlerin sayısının 429'a çıktığını, yaralı sayısının ise bin 400 olduğunu kaydetti.

Nugroho, en az 128 kişinin ise hala kayıp olduğunu ifade etti.

Bölgede tahliye ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin tsunamiye neden olduğunu açıklamıştı.

Anak Krakatau Yanardağı'ndaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.

Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, bin 500'e yakın kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Manisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttıManisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttı
Menlik: Hem çevre, hem de tarım ciddi anlamda S.O.S veriyorMenlik: Hem çevre, hem de tarım ciddi anlamda S.O.S veriyor
Soğuk havada mağazanın 'Sadık' müdavimiSoğuk havada mağazanın 'Sadık' müdavimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Endonezya tsunami

En Çok Okunan Haberler

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için dikkat çeken sözler

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için dikkat çeken sözler

2019 yerel seçimleri: HDP adaylarını nasıl belirleyecek, üç büyük ilde ne yapacak?

2019 yerel seçimleri: HDP adaylarını nasıl belirleyecek, üç büyük ilde ne yapacak?

2019 Asgari ücret ne kadar olacak? Beklenti 2 bin lira üzeri

2019 Asgari ücret ne kadar olacak? Beklenti 2 bin lira üzeri

TBMM'de kabul edildi! Alınan o paralar geri verilecek!

TBMM'de kabul edildi! Alınan o paralar geri verilecek!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı başladı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı başladı)

Halk Özel Harekâtı geri döndü!

Halk Özel Harekâtı geri döndü!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya çok sert yanıt

Sert açıklama: Türk Ordusu'nu karalayamaz...

Cem Uzan, Türkiye'ye dönmek için Ankara'yla anlaşmak istiyor

Cem Uzan, Ankara'yla anlaşmak istiyor

Iğdır'da askeri araç devrildi: 1 şehit, 5 yaralı

Iğdır'da askeri araç devrildi: 1 şehit, 5 yaralı

İZBAN'da seferler mahkeme kararıyla durduruldu!

Seferler mahkeme kararıyla durduruldu!

KKTC Başbakanı Erhürman hastaneye kaldırıldı

KKTC Başbakanı hastaneye kaldırıldı

Günlük burç yorumları: 25 Aralık Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

İrem Su'dan günün burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.