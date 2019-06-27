HABER

Endonezya'dan Çin'e evlilik vaadiyle kadın ticareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 05:49 | Son Güncelleme

Endonezya'dan Çin'e evlilik vaadiyle kadın ticareti

CAKARTA (AA) - Endonezya'da evlilik vaadiyle kandırılan kadınların Çin'de kölelik koşullarında çalıştırıldığı tespit edildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkede insan kaçaklığı yapan bir şebeke, Çinli erkekler ile evlilik vaadiyle 29 Endonezyalı kadını kandırdı.

Batı Kalimantan eyaletinde 13, Batı Cava eyaletinde 16 kadının şebekenin ağına düştüğü belirlenirken, evlilik amacıyla Çin’e giden kadınların evde ya da fabrikada köle şartlarında çalıştırıldığı ifade edildi.

Özelikle yoksul kadınları seçen şebekenin, Çin’de daha iyi bir yaşam ve büyük maddi gelir gibi vaatlerle kadınları ağlarına düşürdüğü kaydedildi.

Çin'e giden kadınların aileleriyle görüşmelerinin yasaklandığı ve bazı kadınların cinsel istismara uğradığı vurgulandı.

Batı Kalimantan’ın Pontianak bölgesinde polisin yaptığı operasyonda insan kaçakçılığı ağı içerisinde olduğu belirlenen Endonezyalı bir çift ve 8 Çinlinin gözaltına alındığı açıklandı.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Ümraniye'de polisten kaçarken 4 kişiye çarptıÜmraniye'de polisten kaçarken 4 kişiye çarptı
Bağcılar'da silahlı çatışma: 4 ağır yaralı  Bağcılar'da silahlı çatışma: 4 ağır yaralı  
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Endonezya Evlilik vaadi kadın ticareti

En Çok Okunan Haberler

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Trump'ın 'Yok ederiz' tehdidine yanıt geldi! Gerilim tırmanıyor

Trump'ın 'Yok ederiz' tehdidine yanıt geldi! Gerilim tırmanıyor

Hülya Avşar'ın yeni oyuncağı! Değeri 700 bin TL

Hülya Avşar'ın yeni oyuncağı! Değeri 700 bin TL

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yarısı feci kaza! 4 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Gece yarısı feci kaza! 4 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Diyarbakır merkezli 15 ilde 'sahte engelli raporu' operasyonu: 40 gözaltı

15 ilde 'sahte engelli raporu' operasyonu: 40 gözaltı

Şehit Eren'in adı Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sına verildi

Artık adı göklerde yaşayacak!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kumaş deposunda çıkan yangın korkuttu

Kumaş deposunda çıkan yangın korkuttu

Ahıra yıldırım düştü, 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Ahıra yıldırım düştü, 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.