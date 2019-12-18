Endonezya'dan Çin'e Uygur konusunda şeffaflık çağrısı

CAKARTA (AA) - Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin, Uygur Türklerine kötü muamele edildiği iddialarına karşı Çin’e daha açık olma çağrısında bulundu.

Endonezya ajansı Antara’nın haberine göre, Amin yaptığı açıklamada, Endonezya hükümetinin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri konusunda insan haklarını koruma çabalarının devam ettiğini belirtti.

Amin, insan haklarının korunmasına yönelik Endonezya’nın tutarlı bir tavır sergilediğini belirterek, ''Çin’i insan haklarını korumaya davet ediyoruz. Myanmar ve Çin de dahil dünyadaki tüm tarafların insan hakları konusunda daha açık ve şeffaf olmalarını istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Çin’in ''eğitim merkezi'' adını verdiği kamplardaki zorbalık iddialarını inkar ettiğini Amin, ''Halen insan haklarını koruma ilkelerini destekliyoruz. Uygur Türklerine insanlık dışı davranış sergilendiği iddiaları konusunda Çin’in açık olmasını istiyoruz.'' diye konuştu.

Öte yandan Amin, Muhammadiyah ve Nahdlatul Ulama gibi Endonezya’daki İslami kuruluşların, Uygur konusunda ‘’sessiz kalmaları’’ yönünde Çin tarafından maddi olarak desteklendiği iddialarını da ilgili kuruluşların yalanladığını kaydetti.