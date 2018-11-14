HABER

Endonezya'dan Gazze'deki ateşkese destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 21:50 | Son Güncelleme

Endonezya Dışileri Bakanı Retno Marsudi: - "Bölgede iki taraflı bir barışçıl çözümü destekliyoruz"

Endonezya, Filistin'de çatışmaların son bulması için iki taraflı barışçıl bir çözümü desteklediklerini belirtti.

Singapur'da düzenlenen 33. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi için Singapur'da bulunan Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Devlet Başkanı Joko Widodo'nun Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile bir araya geldiklerini, görüşmede Filistin sorununun ele alındığını söyledi.

Katıldığı görüşmeden sonra açıklama yapan Marsudi, "Widodo, Morrison'a Endonezya'nın Filistin'de barışın sağlanması konusundaki aldığı pozisyonundan bahsederek, Avustralya'nın da barış için rol almasını önerdi. Avustralya'nın bu konuda da etkili olabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşanan son gerilimin ardından dün sağlanan ateşkesi desteklediklerini belirten Marsudi, "Bölgede iki taraflı bir barışçıl çözümü destekliyoruz." dedi.

- Gazze'de gerginlik

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay, pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu.

Gazze'nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, 1 İsrail askeri öldürülmüştü.

Ertesi gün Hamas ve İslami Cihad’ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında bir İsrail askeri ağır yaralanmıştı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı pazar günü şehit olan üyelerinin intikamını almak için düzenlediklerini açıklamıştı.

Bu olayın ardından İsrail Gazze’ye hava saldırısı başlatırken, Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık vermişti.

İsrail'in saldırılarında 7 Filistinli daha şehit düşmüş, Gazze'den atılan roketler nedeniyle de İsrail tarafında bir kişi ölmüştü.

İsrail 2006'dan bu yana Gazze Şeridi'ni kara, deniz, ve havadan abluka altında tutuyor.

PARTNER Kraliyette yeni kriz: Yanlarında yer almadı Kraliyette yeni kriz: Yanlarında yer almadı
Kar esareti başladı! Köy yolları ulaşıma kapandıKar esareti başladı! Köy yolları ulaşıma kapandı
EXPO 2023 için İngilizce öğreniyorlarEXPO 2023 için İngilizce öğreniyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
33. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi Ateşkes Avustralya Başbakanı Başbakanı Scott Morrison Devlet Başkanı Joko Widodo Endonezya Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi Filistin Gazze Şeridi Singapur

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)

CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

MHP'yi sarsan ölüm haberi!

MHP'yi sarsan ölüm haberi!

İlginizi Çekebilir

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 milyon TL'lik vurgun! Sahte MİT'çiler yakalandı

5 milyon TL'lik vurgun! Sahte MİT'çiler yakalandı

Kar esareti başladı! Köy yolları ulaşıma kapandı

Kar esareti başladı! Köy yolları ulaşıma kapandı

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Uluslararası soruşturma şart

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Uluslararası soruşturma şart

Elektriği kesilen Yavuz Selim Cami'nin aboneliği iptal edildi! CHP'den sert tepki

Elektriği kesilen Yavuz Selim Cami'nin aboneliği iptal edildi! CHP'den sert tepki

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

İyilik varsa 'umut' var

İyilik varsa 'umut' var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.