Endonezya'dan Gazze'deki ateşkese destek

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay, pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu.

Gazze Şeridi'nde yaşanan son gerilimin ardından dün sağlanan ateşkesi desteklediklerini belirten Marsudi, "Bölgede iki taraflı bir barışçıl çözümü destekliyoruz." dedi.

Katıldığı görüşmeden sonra açıklama yapan Marsudi, "Widodo, Morrison'a Endonezya'nın Filistin'de barışın sağlanması konusundaki aldığı pozisyonundan bahsederek, Avustralya'nın da barış için rol almasını önerdi. Avustralya'nın bu konuda da etkili olabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Singapur'da düzenlenen 33. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi için Singapur'da bulunan Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Devlet Başkanı Joko Widodo'nun Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile bir araya geldiklerini, görüşmede Filistin sorununun ele alındığını söyledi.

Endonezya, Filistin'de çatışmaların son bulması için iki taraflı barışçıl bir çözümü desteklediklerini belirtti.

Gazze'nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, 1 İsrail askeri öldürülmüştü.

Ertesi gün Hamas ve İslami Cihad’ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında bir İsrail askeri ağır yaralanmıştı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı pazar günü şehit olan üyelerinin intikamını almak için düzenlediklerini açıklamıştı.

Bu olayın ardından İsrail Gazze’ye hava saldırısı başlatırken, Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık vermişti.

İsrail'in saldırılarında 7 Filistinli daha şehit düşmüş, Gazze'den atılan roketler nedeniyle de İsrail tarafında bir kişi ölmüştü.

İsrail 2006'dan bu yana Gazze Şeridi'ni kara, deniz, ve havadan abluka altında tutuyor.

