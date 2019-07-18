Endonezya'dan İsrail'e boykot çağrısı

CAKARTA (AA) - Endonezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdurrahman Mohammad Fachir, Kudüs’teki ihlallerinden ötürü İsrail’i güçlü bir şekilde kınayarak, bu ülkenin ürünlerine boykot çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü toplantısına katılan Fachir, burada yaptığı konuşmada, İsrail’in eylemlerinin gelecekte iki devletli çözüm olasılığını baltaladığını söyleyerek, ihlallere karşı boykot çağrısı yaptı.

İİT ülkelerinin Kudüs’ün yasal statüsünü uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürmesinin önemli olduğunu vurgulayan Fachir, üye devletlerin İsrail’in ihlallerine karşı baskı yapması gerektiğini dile getirdi.

Endonezya’nın hali hazırda UNESCO’nun İcra Kurulu üyesi olduğunu hatırlatan Fachir, ülkesinin İİT’ye üye tüm devletleri, "UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kudüs şehrinin statüsünü sürdürmeye ve korumaya çağırdığını" ifade etti.

- İsrail ürünlerine boykot çağrısı

Fachir, İsrail’in ihlallerini durdurma çabalarının kalıcı ve doğrudan ekonomik etkilere sahip olması gerektiğini aktararak, işgal altındaki bölgelerde üretilen İsrail mallarının boykot edilmesinin önemine dikkati çekti.