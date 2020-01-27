HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Endonezya'dan koronavirüs nedeniyle Çin'e seyahat uyarısı

Endonezya'dan koronavirüs nedeniyle Çin'e seyahat uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 21:06 | Son Güncelleme

Endonezya'dan koronavirüs nedeniyle Çin'e seyahat uyarısı

CAKARTA (AA) - Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarına Çin’e gidilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teuku Faizasyah, yaptığı açıklamada, hızla yayılan yeni tip koronavirüsü (2019-nCoV) nedeniyle Çin’i ziyaret etmek isteyen Endonezya vatandaşlarına seyahat planlarını yeniden gözden geçirmelerini tavsiye etti.

Faizasyah, söz konusu virüs salgınına karşı Çin için henüz seyahat yasağı getirmediklerini, virüsün muhtemel bulaşma riskine karşı vatandaşlardan ihtiyatlı davranmalarını istediklerini ifade etti.

Bakanlığın ''Güvenli Seyahat'' uygulaması ile Çin için güncel uyarı ve öneri bilgilerine erişilebildiğini dile getiren Faizasyah, uygulamada bölgelerin risk durumuna göre uyarıların yer aldığını kaydetti.

Endonezya’da şu ana kadar koronavirüs vakasına rastlanmazken, salgın dolayısıyla havalimanı ve limanlar gibi sınır noktalarında termal tarayıcılarla önlem artırıldı.

Endonezya-Vuhan seferi olan havayollarının uçuşları da iptal edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Seyyar satıcı tezgahını Elazığ için açtıSeyyar satıcı tezgahını Elazığ için açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Endonezya koronavirüs seyahat uyarısı

En Çok Okunan Haberler

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Depremlerin ardından korkutan görüntü!

Depremlerin ardından korkutan görüntü!

Arama kurtarma ekiplerinden duygusal tören!

Arama kurtarma ekiplerinden duygusal tören!

Beşiktaş yeni hocasını buldu

Beşiktaş yeni hocasını buldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'de intihar! Atlama anı ortaya çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'de intihar! Atlama anı ortaya çıktı

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Belçika Kralı, evlilik dışı bir çocuğu olduğunu kabul etti

Eski Belçika Kralı, evlilik dışı bir çocuğu olduğunu kabul etti

Soma’dan depremzedelere 20 bin ton kömür gidecek

Soma’dan depremzedelere 20 bin ton kömür gidecek

Son dakika! Elazığ'da korkutan deprem (AFAD ve Kandilli son depremler)

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 9'u Çinli, 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Drift yapan ambulans şoförü hakkında yeni gelişme!

Drift yapan ambulans şoförü hakkında yeni gelişme!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'koronavirüs' uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.