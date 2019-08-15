Endonezya'dan maç izlemek için geldiler

İSTANBUL (AA) - Endonezyalı bir grup arkadaş, İstanbul'daki Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçını izlemek için Endonezya'dan İstanbul’a geldi. Farklı takımları desteklemelerine rağmen maçı aynı tribünde izleyen Endonezyalı arkadaşlar, maç sonrası İstanbul keşiflerine devam ediyor. Endonezyalı Bella Withasari, Natul Azni, Alexander Fahmy, Adib Boleang ve Nidrun Radhiee sadece maç izlemek için Türkiye'ye geldiklerini ifade etti. Dün akşam Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçını izlemek için Türkiye'ye gelen Endonezyalı arkadaş grubu, maçtan sonra da İstanbul'u gezeceklerini, daha sonra Türkiye'nin farklı yerlerini ziyaret edeceklerini ifade etti. Withasari, "Bu benim Türkiye'ye ikinci gelişim ve çok seviyoruz burayı. Maçı dün izlerken de çok eğlendik. Endonezya'dan bir arkadaş grubuyla geldik ancak o grubun içerisinde sadece ben ve bir arkadaşım daha Chelsea'yi destekliyor, geri kalanlar ise Liverpool'u destekliyor. Dün maçı izlerken aramızda bir rekabet varmış gibi hissettik aynı zamanda. Penaltılara kadar aşırı heyecanlıydık ancak son anda her şey değişti. Zaten maçı ben Chelsea'yi desteklememe rağmen Liverpool tribününden izledim, çok heyecanlıydı." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'de Beşiktaş takımını tutuyorum" Natul Azni, "Maçtan iki gün önce geldik İstanbul'a. Taksim mesela çok güzel, harika yerler bulunuyor İstanbul'da. Farklı kültürleri bir arada görebiliyorsunuz. Bir gün içerisinde Avrupa'dan Asya'ya geçebiliyorsunuz. Güzel mekanların yanı sıra insanlar da harika. Sadece maçı izlemek için geldik İstanbul’a ancak bir hafta daha kalacağız. Bu süre içerisinde de gezeceğiz. Buradayken çok eğlendik. Türkiye'de de Beşiktaş takımını tutuyorum." diye konuştu. Nidrun Radhiee, "Hepimiz arkadaşız ve farklı takımları destekliyoruz. İstanbul'u çok beğendik ve birçok yerini gezmeye çalışıyoruz. Bir hafta içerisinde olabildiğince yeri gezmeye çalışacağız. Bugün mesela Bağdat Caddesi’ne geçeceğiz." şeklinde konuştu. - Maç esnafın beklentisini karşılamadı Öte yandan, tarihi İngiliz derbisini izlemek için dünyanın birçok yerinden gelen turistler Beşiktaş esnafının alışveriş beklentisini karşılamadı. Binlerce turistin İstanbul'a gelmesine rağmen, maçın oynandığı Beşiktaş'ta esnaf umduğunu bulamadığını söyledi.