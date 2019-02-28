Endonezya'dan Pakistan ve Hindistan'a itidal çağrısı

CAKARTA (AA) - Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan askeri ve siyasi gerginliğin ardından her iki tarafa itidal çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Keşmir sorununda Pakistan ve Hindistan’ın gerilimi azaltması ve tansiyonu yükseltmekten kaçınması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Endonezya’nın, bölgenin iki önemli ülkesi Pakistan ve Hindistan’ın barışçıl, refah ve istikrarlı bir Hint-Pasifik bölgesi gerçekleştirme çabalarının parçası olmaya devam edebilmesini umduğu kaydedildi.

- Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerginlik, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.