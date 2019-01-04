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Endonezyalı askeri İstanbul'da Cezayir ve Polonyalı 2 kişi soydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 15:41 | Son Güncelleme

FLORYA'da bir alışveriş merkezinde ailesiyle birlikte yemek yiyen Endonezyalı bir turistin sandalyesine astığı çantasındaki paraları çalan Cezayir ve Polonya uyruklu iki kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) FLORYA'da bir alışveriş merkezinde ailesiyle birlikte yemek yiyen Endonezyalı bir turistin sandalyesine astığı çantasındaki paraları çalan Cezayir ve Polonya uyruklu iki kişi polis tarafından gözaltına alındı. Florya'da 1 Ocak'ta meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle meydana gelişti; Bir alışveriş merkezinde yemek yiyen ülkesinde asker olduğu öğrenilen Endonezya uyruklu Muhammed Rusli çantasını sandalyeye astı. Rusli'nin arkasındaki masaya oturan iki şüpheli sandalyede asılı duran çantanın içerisindeki içinde 8 bin dolar olan cüzdanı alarak kaçtı. Cüzdanının çalındığını fark eden Rusli durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Alışveriş merkezinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Cezayir uyruklu şüpheli S. Bouabıd (48) ve Polonya uyruklu şüpheli A. Raıs (43) Yeşilköy'de gözaltına alındı. Şüphelilerin geçmişte de aynı yöntemle 4 bin 100 dolar ile 13 bin lira para çaldıkları ve benzer suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi. Şüpheli S. Bouabıd ve A. Raıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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