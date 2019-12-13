Endonezyalı milletvekilleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

CAKARTA (AA) - Endonezyalı milletvekilleri, Anadolu Ajansının (AA), "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Endonezya Hizmet Partisi milletvekili Tubagus Ace Hasan Syadzily ve Birleşik Kalkınma Partisi milletvekili Illiza Sa'aduddin Djamal'ın yanı sıra Halkın Danışma Meclisi Başkan Yardımcısı Arsul Sani, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Milletvekili Syadzily, "Haber" kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocukla", "Yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", "Spor" kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Syadzily, ''Resmi haber ajansı AA ile Türkiye, dünyada yaşananları objektif bir şekilde aktaran başlıca ülkelerden biri. AA, bize sadece haberleri duyurmakla kalmıyor, en iyi kareleri de ulaştırıyor." ifadelerini kullandı.

"Haber" kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" başlıklı fotoğrafına dolayısıyla İsrail'in Filistin zulmüne karşı oy verdiğini söyleyen Djamal da Türkiye'nin Suriyelilere yaptığı yardımlara ithafen "Yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" başlıklı fotoğrafını seçtiğini belirtti.