Endonezyalı Nur, Gülsin Onay'ı hayran bıraktı

İZMİR, (DHA)- DÜNYACA ünlü piyanist Gülsin Onay, İzmir'de bir müzik atölyesinde düzenlenen workshop çalışmasında, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi Endonezyalı Nur Khaled Aziz'in (24) sergilediği performansı ayakta alkışladı. Onay, "Böyle kişiler ender bulunur" dedi.

Ünlü besteci Adnan Saygun'un eserlerini seslendiren üstün yetenekli Endonezyalı Nur Khaled Aziz, İzmir'de gerçekleştirilen workshop çalışmasında performansıyla sanatseverleri ve piyanist Gülsin Onay'ı, kendisine hayran bıraktı. Nur Khaled Aziz'in performansını öve öve bitiremeyen Onay, "Çok güzel, anlayış çok güzel, bravo. Adnan Saygun'un etüt çalışmasını muhteşem seslendirdi. Kendisiyle çalışmak isterim" diyerek beğenisini dile getirdi.

Konservatuvarda okumadığı halde dışarıdan aldığı dersler ve çalışmalarla çok zor eserleri seslendirdiğini, bu yeteneği çok önemsediğini belirten Onay, "Yetenek ve piyano sevgisi bir araya gelince performans da muhteşem oluyor. Böyle kişiler ender bulunur" dedi.

Onay ve diğer piyanist adayları tarafından dakikalarca alkışlanan Aziz, "Çok heyecanlıyım. Küçük yaşlardan beri kurduğum hayali gerçekleştirdim. Piyanoda daha üst seviyelere gelmek için güzel sözleriyle beni motive eden, bu konuda yardımcı olabileceğini belirterek elimden tutan Gülsin Onay'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Piyano çalmayı çok sevdiğini belirten Aziz, "Ailem beni bilgisayar mühendisi olmam için Türkiye'ye gönderdi. Ancak piyanoyu çok sevdiğim için ailemin gönderdiği parayla piyano kursu aldım. Çok sayıda besteci ve Adnan Saygun'un eserlerini çalıştım. Bilgisayar mühendisliği eğitiminin yanı sıra piyano eğitimini Gülsin Onay'ın da desteğiyle sürdürmek istiyorum. Kendisinin benimle çalışmak istemesinden büyük gurur ve onur duydum. Bilgisayar eğitimimi tamamladıktan sonra Almanya'da piyano eğitimimi daha ileri seviyeye çıkarmak istiyorum" dedi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyan 3'üncü sınıf öğrencisi Nur Khaled Aziz, küçük yaşlarda başladığı piyano eğitimini İzmir'de konservatuvar hocalarından aldığı derslerle sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI



