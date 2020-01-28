Endonezyalı öğrenciler İstanbul Gençlik Zirvesi'ne katıldı

Endonezya ve Türkiye arasındaki ilişkiye değinen As'ari, "İki ülke arasındaki diplomatik ilişki bu sene 70. yılını doldurdu. Bu yıllar arasında iş birliği yapmaya ve ortaklıklarımızı sürdürmeye devam ettik. Türkiye, Endonezya'nın Doğu Avrupa ve Orta Doğu'daki en büyük ticari ortağıdır. İki taraflı ticari ve ekonomik iş birliğimiz artmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Endonezya'nın İstanbul Başkonsolosu İmam As'ari, etkinlikte yaptığı konuşmaya, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başladı. Yaralı kurtulanlara da geçmiş olsun dileklerini ileten As'ari, depremin verdiği hasar nedeniyle üzgün olduklarını dile getirdi.

YBB Başkanı Hopyan Nazaki de "Genç nesil tarihte büyük rol oynayacak, özellikle geleceği koruma adına. Genç nesle güvenim yüksek. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak, yenilikçi çözümler üretebilirsiniz. Sorunlara çözüm bulmak için çalışıp ülkemiz adına bunları nasıl kullanabileceğimize yönelik çalışmalar yapabilirsiniz. Böylece daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Birlikte çalışarak bazı şeyleri daha iyi yapabiliriz." diye konuştu.

YBB Başkan Yardımcısı Aldi Subakti ise "Gençlik nedir? 17 ile 35 yaş arası mı? Gençlik, yaşla, senin edindiğin rolle ya da herhangi bir mezuniyet derecesiyle alakalı değildir. Gençlik liderliktir. Zihniyettir önemli olan, olgunluk, fikir... Bunlar, gençlik ve liderliğe katkı yapan üç önemli faktördür. Liderlerin etrafına faydası dokunacak mükemmel fikirleri olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Müşaviri Enes Efendioğlu da Türkiye Bursları hakkında şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de yaklaşık olarak 170 bin uluslararası öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerden 16 bini YTB tarafından burslu olarak eğitimlerine devam ediyor. Burs programı başladığından itibaren 1000 Endonezyalı öğrenciye burs sağlandı. Şu an 243 Endonezyalı öğrenci burslu olarak öğrenimlerini devam ettiriyor. Bu program kapsamında seçilen öğrencilerin uçuş biletlerinden aylık harcamalarına, üniversite giderlerinden konaklamasına kadar birçok ihtiyaçları karşılanıyor."