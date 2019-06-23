Endonezyalılara göre ABD, Filistin konusunda iyi niyetli değil

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya halkı, bu zamana kadar İsrail lehine hareket eden ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail-Filistin konusundaki barış planı girişiminde de iyi niyetli olmadığını vurguluyor.
Filistin meselesi ve Filistin'in bağımsızlığını her zaman destekleyen Endonezyalılar, ABD'nin ''Yüzyılın Planı'' olarak nitelendirdiği İsrail-Filistin barış planına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
ABD'nin sözde barış sağlayacağını iddia ettiği planda iyi niyetli olmadığının altını çizen Endonezyalı Müslümanlar, planın da adil olmadığını ve barış getirmeyeceğini belirtti.
Endonezya Ulaştırma Bakanlığı'nda memur olarak çalışan 37 yaşındaki Ahmet Muzairi, ''ABD yönetiminin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını hepimiz biliyoruz. ABD'nin İsrail tarafını tutma eğiliminde olduğu açık.'' diye konuştu.
Barış konusunda ABD'nin iyi niyetli olmadığını dile getiren Muzairi, ''Ancak ABD gerçekten uzlaşı istiyorsa, Filistin topraklarını asıl sahiplerine geri vermek zorunda. Filistin'deki kardeşlerimizin adalet içinde ve uygun bir hayat yaşamalarını diliyorum.'' ifadesini kullandı.
Sokak yemeği satan 60 yaşındaki Ismawati, İsrail ile açık bir şekilde yakın ilişki içindeki ABD'nin barış planında iyi niyet görülemeyeceğini ve Filistin'in çıkarına bir durum olması konusunda da şüphe duyduğunu vurguladı.
Bu zamana kadar tarihe bakıldığında ABD girişimiyle daha önce başlatılan barış çabalarından bir sonuç elde edilmediğini söyleyen kamu çalışanı 54 yaşındaki Djoko Sarwono da ''ABD'nin daha önceki girişimlerinin de İslam dünyasını memnun etmek için amaçsız sözlü uzlaşılar olduğunu düşünüyorum. İsrail-Filistin sorununda başından bu yana çok fazla çaba sarf edildi. Ancak hiçbir verim alınamadı.'' şeklinde konuştu.
Barış planının her iki tarafı da memnun etmeyeceğini söyleyen Sarwono, ''Adil bir durum olup olmayacağı konusunda kararsızım. İsrail için istenen çözüm, barış ve müzakere değil. Onların barış ve müzakere tanımlamaları bizimkinden (Müslümanlar) farklı.'' yorumundan bulundu.
Lise öğrencisi 15 yaşındaki Defarose Zahvawardani de ''Filistin toprakları eskiden çok genişti. İsrail'in işgaliyle çok küçük alan içinde kaldılar. Bence, İsrail'i destekleyen ABD öncülüğündeki bir İsrail-Filistin barış planının adalet ve barış getirmesi mümkün değil. Filistinliler kendi topraklarında yalıtılmış kalacaklar.'' ifadelerini kullandı.
İşportacılık yapan 52 yaşındaki Muhammed Tjartono ise ''Sorun şu ki, ABD, uzlaştırmaya yardımcı olabilir mi? Çünkü bu bir milletler meselesi. Onları nasıl bir durum içine sokacak? İnsanlar doğrudan kurban olacaklar. Tabii ki barış istiyoruz, iki taraf arasında daha fazla çatışma istemiyoruz. Ancak Filistin halkı, sürekli İsrail'in saldırısı altında.'' görüşünü paylaştı.
ABD planının, Filistin halkı için adil olmasını temenni eden motosikletli yolcu taşımacılığı yapan 58 yaşındaki Sudarsono, ''Trump'ın İsrail ve Filistin halkını uzlaştırabileceğinden emin değilim. Filistinliler için gerçek adalet istiyorum. Filistinli masum insanların, kadın ve çocukların saldırıya uğradığını televizyonda görmüştüm.'' dedi.
Pazarda elbise satan 32 yaşındaki Viki Fernanda Putra da ABD'nin İsrail ile yakın olmasından dolayı bu barış planının özellikle Filistin halkı için işe yarayacağına inanmadığını kaydetti.
Putra, gelecekte Filistin'deki Müslümanların, çatışmasız barış içinde bir yaşam sürmelerini dilediğini ifade etti.
- Yüzyılın Anlaşması
ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında plana ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.
Bu haberlere göre, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.
Planda İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "Yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.
Yüzyılın Anlaşması planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade edilen "Refah İçin Barış" isimli ekonomi çalıştayı ABD'nin katkılarıyla Bahreyn'in başkenti Manama'da 25-26 Haziran'da düzenlenecek.
Çalıştayda Filistin'e yapılacak ekonomik yardımların masaya yatırılması ve hangi ülkelerin bu yardımları üstleneceği gibi konuların konuşulması bekleniyor.
Yüzyılın Anlaşması planına karşı çıkan ve bu planının ayağını oluşturan Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerine de söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı.
Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu. İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini dile getirmişti.
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