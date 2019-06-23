Endonezyalılara göre ABD, Filistin konusunda iyi niyetli değil

Barış konusunda ABD'nin iyi niyetli olmadığını dile getiren Muzairi, ''Ancak ABD gerçekten uzlaşı istiyorsa, Filistin topraklarını asıl sahiplerine geri vermek zorunda. Filistin'deki kardeşlerimizin adalet içinde ve uygun bir hayat yaşamalarını diliyorum.'' ifadesini kullandı.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı'nda memur olarak çalışan 37 yaşındaki Ahmet Muzairi, ''ABD yönetiminin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını hepimiz biliyoruz. ABD'nin İsrail tarafını tutma eğiliminde olduğu açık.'' diye konuştu.

ABD'nin sözde barış sağlayacağını iddia ettiği planda iyi niyetli olmadığının altını çizen Endonezyalı Müslümanlar, planın da adil olmadığını ve barış getirmeyeceğini belirtti.

Filistin meselesi ve Filistin'in bağımsızlığını her zaman destekleyen Endonezyalılar, ABD'nin ''Yüzyılın Planı'' olarak nitelendirdiği İsrail-Filistin barış planına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya halkı, bu zamana kadar İsrail lehine hareket eden ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail-Filistin konusundaki barış planı girişiminde de iyi niyetli olmadığını vurguluyor.

Sokak yemeği satan 60 yaşındaki Ismawati, İsrail ile açık bir şekilde yakın ilişki içindeki ABD'nin barış planında iyi niyet görülemeyeceğini ve Filistin'in çıkarına bir durum olması konusunda da şüphe duyduğunu vurguladı.

Bu zamana kadar tarihe bakıldığında ABD girişimiyle daha önce başlatılan barış çabalarından bir sonuç elde edilmediğini söyleyen kamu çalışanı 54 yaşındaki Djoko Sarwono da ''ABD'nin daha önceki girişimlerinin de İslam dünyasını memnun etmek için amaçsız sözlü uzlaşılar olduğunu düşünüyorum. İsrail-Filistin sorununda başından bu yana çok fazla çaba sarf edildi. Ancak hiçbir verim alınamadı.'' şeklinde konuştu.

Barış planının her iki tarafı da memnun etmeyeceğini söyleyen Sarwono, ''Adil bir durum olup olmayacağı konusunda kararsızım. İsrail için istenen çözüm, barış ve müzakere değil. Onların barış ve müzakere tanımlamaları bizimkinden (Müslümanlar) farklı.'' yorumundan bulundu.

Lise öğrencisi 15 yaşındaki Defarose Zahvawardani de ''Filistin toprakları eskiden çok genişti. İsrail'in işgaliyle çok küçük alan içinde kaldılar. Bence, İsrail'i destekleyen ABD öncülüğündeki bir İsrail-Filistin barış planının adalet ve barış getirmesi mümkün değil. Filistinliler kendi topraklarında yalıtılmış kalacaklar.'' ifadelerini kullandı.