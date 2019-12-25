Endonezya'nın Açe bölgesinde Uygurlara destek gösterisi yapıldı

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Açe eyaletinde Çin’in, Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Republika gazetesinin haberine göre, eyaletin başkenti Banda Açe’de dün, Müslümanların yanı sıra Çin kökenli Endonezyalıların da bir arada olduğu kalabalık, Çin hükümetinin Uygurlara yaptığı zulme tepki gösterdi.

Gösteriyi organize eden Reki bin Nyak Wang, yaptığı konuşmada, Endonezya hükümetinin, Uygurlara zulmeden Çin'e karşı tutum takınmasını ve Uygurlara yardımda bulunmasını talep ettiklerini belirtti.

Uygurlara yapılanların insan hakları ihlali olduğunu vurgulayan Wang, Devlet Başkanı Joko Widodo’ya da Uygurların Çin baskısından kurtulmaları için mücadele etme çağrısında bulundu.

- Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "mesleki eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.