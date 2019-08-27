Endonezya’nın Başkenti Borneo Adası’na Taşınacak

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ülkesinin başkentinin değiştirilerek, Cakarta yerine Borneo Adası’nda Doğu Kalimantan eyaletinde bir bölgeye kurulacağını açıkladı. Bu planın gerçekleştirilmesinin yaklaşık 10 yıl sürebileceği ve 30 milyar dolardan fazla bir maliyet gerektireceği belirtiliyor.

Widodo, daha önce de gündeme getirdiği konuyla ilgili son açıklamayı Pazartesi günü yaptı. Widodo, başkentin artık aşırı kalabalık, kirli ve batmış durumdaki Cakarta olmayacağını, şu an hala fazla bir yerleşimin bulunmadığı Borneo Adası’nın Doğu Kalimantan eyaletinde bir kent olacağını söyledi.

İsmi henüz belirlenmeyen yeni başkentin, Doğu Kalimantan bölgesindeki Balikpapan ve Samarinda kentleri yakınında olması bekleniyor.

Widodo açıklamasında, Java Adası’nda yer alan şu anki başkent Cakarta’nın ülkenin en büyük hava ve deniz liman kenti olduğunu ve kamusal ve ticari alanda tüm hizmetlerin buradan yönlendirildiğini ancak kentin artık bu ‘yükü kaldıramayacak duruma’ geldiğini belirtti.

Dünyada adalarda oluşan ülkelerin en büyüğü olan Endonezya’da şu an 270 milyonluk nüfusun yüzde 54’ü Java Adası’nda yaşıyor. Widodo, başkenti Java Adası’ndan Borneo Adası’na taşıma kararının da bu hususta bir denge oluşturma çabası olduğunun altını çizdi.