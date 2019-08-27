Endonezya’nın Başkenti Borneo Adası’na Taşınacak

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ülkesinin başkentinin değiştirilerek, Cakarta yerine Borneo Adası’nda Doğu Kalimantan eyaletinde bir bölgeye kurulacağını açıkladı. Bu planın gerçekleştirilmesinin yaklaşık 10 yıl sürebileceği ve 30 milyar dolardan fazla bir maliyet gerektireceği belirtiliyor.
Widodo, daha önce de gündeme getirdiği konuyla ilgili son açıklamayı Pazartesi günü yaptı. Widodo, başkentin artık aşırı kalabalık, kirli ve batmış durumdaki Cakarta olmayacağını, şu an hala fazla bir yerleşimin bulunmadığı Borneo Adası’nın Doğu Kalimantan eyaletinde bir kent olacağını söyledi.
İsmi henüz belirlenmeyen yeni başkentin, Doğu Kalimantan bölgesindeki Balikpapan ve Samarinda kentleri yakınında olması bekleniyor.
Widodo açıklamasında, Java Adası’nda yer alan şu anki başkent Cakarta’nın ülkenin en büyük hava ve deniz liman kenti olduğunu ve kamusal ve ticari alanda tüm hizmetlerin buradan yönlendirildiğini ancak kentin artık bu ‘yükü kaldıramayacak duruma’ geldiğini belirtti.
Dünyada adalarda oluşan ülkelerin en büyüğü olan Endonezya’da şu an 270 milyonluk nüfusun yüzde 54’ü Java Adası’nda yaşıyor. Widodo, başkenti Java Adası’ndan Borneo Adası’na taşıma kararının da bu hususta bir denge oluşturma çabası olduğunun altını çizdi.
Nüfus yoğunluğundaki bu orantısızlığın ekonomik dengesizliklere neden oluyor olması da başkentin yerinin değiştirilme nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.
Deprem, sel ve batma tehlikesi altında olan Cakarta merkezinde 10, kentin genelinde ise 30 milyon kişi yaşıyor. Kentteki su kaynakları oldukça kirli. Sıkışıklığın ise yılda 6,5 milyar dolar zarara mal olduğu belirtiliyor.
Diğer taraftan, mineraller açısından zengin olan Doğu Kalimantan önceden tamamen yağmur ormanlarıyla kaplıydı. Ancak son dönemlerde yasadışı bir şekilde çok sayıda ağaç kesimi yapılmasının sonucunda bölgenin doğal bitki yapısı değişti. Burada şimdi 3,5 milyon kişi, Kutai Ulusal Park’ıyla çevrili, orangutanlar başta olmak üzere diğer memelilerin da yaşadığı bir bölgede yaşıyor.
Widodo başkentin taşınma sürecinin 10 yılı bulabileceğini belirtti ve 32.5 milyar dolara mal olmasının beklendiğini aktardı. Bu maliyetin yüzde 19’unun devlet bütçesinden, kalanınınsa hükümetle özel sektördeki iş dünyası arasında yapılacak ihalelerle karşılanacağı belirtiliyor.
Başkentin taşınmasına yönelik plan bu yıl Nisan ayında onaylanmıştı. Widodo daha sonra ülkenin bağımsızlık günü olan 16 Ağustos’ta bu plana destek alabilmek için yeniden halka seslendi. Endonezya’nın kurucusu ve ilk lideri olan Sukarno da başkentin Cakarta’dan taşınmasını önermişti. Sukarno’nun yeni başkent tercihiyse Orta Kalimantan eyaletindeki Palangkaraya kentiydi.
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