HABER

Endonezya'nın eski Devlet Başkanı Habibi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 16:56 | Son Güncelleme

Endonezya'nın eski Devlet Başkanı Habibi hayatını kaybetti

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın eski Devlet Başkanı Bahrettin Yusuf Habibi, 83 yaşında yaşamını yitirdi.

Habibi'nin oğlu Tarık Kemal Habibi, Endonezya'nın üçüncü Devlet Başkanı olan babası Habibi'nin 1 Eylül'den bu yana tedavi gördüğü başkent Cakarta'nın Gatot Subroto askeri hastanesinde öldüğünü belirtti.

Habibi, Endonezya'nın ikinci Devlet Başkanı Muhammed Suharto'nun Mayıs 1998'de öğrenci gösterileri ve ekonomik kriz sonucu istifa etmesinden sonra göreve gelmişti.

Ekim 1999'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde aday olan ancak daha sonra çekilen Habibi, yönetimde kaldığı 16 ay ile Endonezya'nın en kısa süreli görev yapan Devlet Başkanı oldu.

Bahrettin Yusuf Habibi, asırlarca Portekiz kolonisi olup daha sonra Endonezya’nın egemenliği altına giren Doğu Timor için 1999 yılında reformlara ve bağımsızlık referandumuna izin vermişti.

Kısa süren Cumhurbaşkanlığı döneminde Habibi, siyasi hükümlülerin serbest bırakılması, basın üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması ve serbest seçimlerin yapılmasını da sağlamıştı.

Öte yandan, kendisinden önceki devlet başkanı Suharto tarafından getirilen Mandarian dilinin 30 yıldır konuşulması ve öğretilmesi yasağını kaldırarak ayrıştırıcı politikalara son vermişti.

PARTNER Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip... Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip...
Gala Gölü'ne yüzer iskeleGala Gölü'ne yüzer iskele
Alaplı'da avlanan torikler 50 TL'den satıldıAlaplı'da avlanan torikler 50 TL'den satıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahrettin Yusuf Habibi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Batı Şeria tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Şule Çet davasında yeni gelişme! Olay yeri keşif raporu tamamladı

Şule Çet davasında olay yeri keşif raporu tamamladı

ABD'li komutanlar Korgeneral Stephen Twitty ve Thomas Bergeson Şanlıurfa'ya geldi

ABD'li komutanlar Şanlıurfa'da

Son dakika: Anayasa Mahkemesi 'Wikipedia yasağını' genel kurula sevk etti

Wikipedia yasağında yeni gelişme!

Diyarbakır'da oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberiyle yıkıldı

Oturma eylemi yaparken aldığı haberle yıkıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan 'hız sınırı' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.