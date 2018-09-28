Endonezya'nın Filistin'e desteği devam edecek

CAKARTA (AA) - Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, ülkesinin Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğini söyledi.
Kalla, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, tamamen bağımsızlığını elde edinceye kadar Filistin halkının yanında olacaklarını belirtti.
Uluslararası toplumun artık durağan kalmaması gerektiğini anlatan Kalla, iki devletli çözümü gerçeğe dönüştürebilecek acil bir müzakere çağrısı yapılmasına dikkati çekti.
Milyonlarca Filistinlinin tehlikede olduğunu ve insani durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini kaydeden Kalla, "Mevcut durum sadece barış sürecine zarar vermekle kalmıyor, Filistinlilerin ve hepimizin umutlarını yok ediyor." dedi.
Dünyanın barış için taahhüt ve sorumluluğunun, Ortadoğu dahil tüm bölgelere uygulanması gerektiğine değinen Yusuf Kalla, İsrail-Filistin meselesinde çözüm bulunamazsa barışa olan bağlılıklarının sorgulanacağını sözlerine ekledi.
Bilim insanlarından korkunç tahminler! İşte Dünya'yı bekleyen son
'Türkiye Rusya'dan neden silah alıyor?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD verdiği sözü tutmadı
Trump'ın adayı Kavanaugh'a cinsel saldırı suçlaması: Beni tecavüz sonrası öldürmesinden korktum!
Sosyal medyanın yeni trendi: Oh Yeah!
MHP 3 büyük ilde aday çıkarmayacak iddiası! Yerel seçimde Cumhur İttifakı sürecek mi?
Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet
Atatürk Havalimanı'nda korkunç olay!
LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum