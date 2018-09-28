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Endonezya'nın Filistin'e desteği devam edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 07:50 | Son Güncelleme

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla: - "Endonezya, Filistin halkının yanında durmaya devam edecek"

CAKARTA (AA) - Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, ülkesinin Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğini söyledi.

Kalla, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, tamamen bağımsızlığını elde edinceye kadar Filistin halkının yanında olacaklarını belirtti.

Uluslararası toplumun artık durağan kalmaması gerektiğini anlatan Kalla, iki devletli çözümü gerçeğe dönüştürebilecek acil bir müzakere çağrısı yapılmasına dikkati çekti.

Milyonlarca Filistinlinin tehlikede olduğunu ve insani durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini kaydeden Kalla, "Mevcut durum sadece barış sürecine zarar vermekle kalmıyor, Filistinlilerin ve hepimizin umutlarını yok ediyor." dedi.

Dünyanın barış için taahhüt ve sorumluluğunun, Ortadoğu dahil tüm bölgelere uygulanması gerektiğine değinen Yusuf Kalla, İsrail-Filistin meselesinde çözüm bulunamazsa barışa olan bağlılıklarının sorgulanacağını sözlerine ekledi.

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