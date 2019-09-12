Endonezya'nın ilham figürü: Baharuddin Yusuf Habibi

CAKARTA (AA) - Endonezya'da adaletli yapısı ve ülkesine katkılarıyla halkın ilham figürü olan ve dün vefat eden eski Devlet Başkanı Baharuddin Yusuf Habibi, ülke siyasetinde etkin rol oynadı.

Endonezyalılar, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren ve halkın sevdiği bir kişilik olan eski Devlet Başkanı Habibi için yas tutuyor.

Endonezya’nın siyasi kriz yaşadığı çalkantılı bir dönemde 1998'de ülkenin üçüncü Devlet Başkanı olarak görev alan Habibi, kısa süren başkanlığı döneminde birçok önemli işlere imza attı.

İnsan hakları üzerinde özellikle siyasi tutukluların serbest bırakılması, seçimlerin özgür bir ortamda yapılması ve basın üzerindeki baskı ve kısıtlamaların kaldırılması konusunda önemli adımlar atan Habibi, halkın yaşam standartlarının artırılması için de özverili çalışması ile biliniyor.

Yüzyıllarca Portekiz kolonisi olmasının ardından Endonezya egemenliğine giren Doğu Timor'a 1999'da reform ve bağımsızlık referandumuna izin veren Habibi, ikinci Devlet Başkanı Muhammed Suharto tarafından kurulan etnik Çinlilere yönelik ayrım politikalarına karşı Mandarin dilinin konuşulması ve öğretilmesi yasağını kaldırdı.